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美國傳草擬以黎停火協議草案 真主黨潑冷水

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國已擬定一項終止以色列與黎巴嫩真主黨（Hizbollah）之間戰爭的計畫草案。路透
美國已擬定一項終止以色列與黎巴嫩真主黨（Hizbollah）之間戰爭的計畫草案。路透

以色列媒體報導，美國已擬定一項終止以色列與黎巴嫩真主黨（Hizbollah）之間戰爭的計畫草案，初步要求停火60天，以及真主黨和以色列軍隊都從黎巴嫩南部撤出，但遭真主黨潑冷水表示，迄今還沒有以色列同意、真主黨接受可討論的協議。

國際油價31日盤中小漲0.6%，西德州中級原油漲至每桶69.04美元，布蘭特原油報每桶73.02美元，主因為美國上周原油和汽油庫存意外下滑，強化需求預期，以及石油輸出國組織（OPEC+）可能延後增產計畫一個月以上，推遲到明年再增產。

英國金融時報（FT）指出，以色列國家媒體Kann引述一份外流、日期為上周的美國停戰計畫草案指出，這項停火協議初步要求停火60天，以及真主黨和以色列軍隊都從黎巴嫩南部撤出，但以軍有權「在面對眼前威脅時，能針對真主黨進行自衛」，也允許以色列戰機能以「偵蒐」為目的，飛經黎巴嫩上空。

FT指出，美國官員證實這份文件為真，但審慎表示在上周之後，草案文件內容已經過編輯。美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）與麥格克（Brett McGurk）將與以色列總理內唐亞胡討論這份更新後的文件。

知悉黎巴嫩政府思維的消息人士指出，這份草案內容「仍令人無法接受」，因為附加條款給予以色列以「自衛」為由攻擊黎巴嫩的能力，並確保真主黨無法在黎巴嫩南部重新建立據點。

根據草案條件，美國將在監督兩造執行協議上，扮演更吃重的角色，包括在頭兩個月的過渡期擔任國際監督與執行機制的主席，黎巴嫩武裝部隊（LAF）能與目前在該國境內的聯合國維和部隊在南部部署軍隊，黎巴嫩在頭60天內有義務「拆解並沒收黎巴嫩南部所有非國家武裝團體的軍事資產、武器及基礎設施」，以色列則要在七天內逐步撤離在黎巴嫩南部的部隊。

黎巴嫩看守內閣總理米卡提（Nadschib Mikati）30日則說，未來幾天有望宣布一項停火協議。但該國看守政府勢力疲弱，若沒有真主黨的默許，可能無法同意協議。以色列也持續對黎巴嫩南部發布空襲，陸軍也更加深入進軍。

真主黨新首領卡西姆30日表示，若能滿足黎巴嫩和真主黨要求的條件下，願意接受和以色列的停火協議，但不會依照以色列期望的條件停戰，只是迄今都沒有以色列同意、真主黨接受可討論的協議，政治討論大多沒有成果。他說，真主黨已做好長期抗戰的準備，能延續數個月、甚至更長的時間。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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