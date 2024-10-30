快訊

【即時短評】賴清德能進化成「務實中華民國工作者」？

蘭嶼強風告警！恐現14級陣風 氣象署籲民眾立即進入堅固建物

憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

以色列稱擊斃黎巴嫩真主黨精銳部隊副指揮官

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，他們在黎巴嫩南部的納巴蒂葉地區進行1場打擊行動中，擊斃了黎巴嫩真主黨的精銳部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force）副首腦夏哈迪。

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示：「以色列空軍在進行1場依據情報的打擊行動時，在納巴蒂葉（Nabatieh）地區擊中並殲滅了夏哈迪（MustafaAhmad Shahadi），他是真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊的副指揮官。」

以色列軍方還說，夏哈迪先前曾指揮拉德萬部隊在敘利亞的任務，以及監督「在黎巴嫩南部的恐怖攻擊」。

以色列 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

被打怕了？真主黨有意脫鉤加薩戰爭 美特使明抵以色列談停火

以色列禁UN救濟機構 挪威要求國際法院給意見

真主黨二號人物扶正 要讓敵軍「先哭泣」 以色列回應了

284處有感搖晃！以軍400噸炸藥毀真主黨地道 威力觸發地震警報

相關新聞

以色列軍方空襲加薩各地至少20死 加薩最大難民營成攻勢重點

醫護人員表示，以色列軍方今天對加薩走廊（Gaza Strip）各地發動一系列空襲，造成至少20人死亡

被打怕了？真主黨有意脫鉤加薩戰爭 美特使明抵以色列談停火

政治新聞網Axios報導，三名直接知情人士透露，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）與麥格克（Brett M...

真主黨二號人物扶正 要讓敵軍「先哭泣」 以色列回應了

黎巴嫩真主黨副總書記卡西姆（Naim Qassem）29日扶正，接替領導人哈桑·納斯拉勒（Hassan Nasralla...

以軍空襲加薩住宅區釀近百人亡 美要求解釋

加薩民防機構表示，以色列今天對一個住宅區發動空襲，造成近100人喪命、數十人受傷；在以色列對加薩和黎巴嫩展開攻勢之際，救...

還沒完？以參謀總長放話伊朗若還擊 「瞄準上次放過的目標」

以色列上周末發動三波行動報復伊朗10月初飛彈攻擊，引發國際憂心伊朗還手，對此以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi...

以禁聯合國機構活動 關閉難民救濟署在以境內運作

以色列國會廿八日通過兩項法案，將禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）在以色列境內運作，並限縮其在加薩和約旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。