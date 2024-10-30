以色列稱擊斃黎巴嫩真主黨精銳部隊副指揮官
以色列軍方今天表示，他們在黎巴嫩南部的納巴蒂葉地區進行1場打擊行動中，擊斃了黎巴嫩真主黨的精銳部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force）副首腦夏哈迪。
法新社報導，以色列軍方發布聲明表示：「以色列空軍在進行1場依據情報的打擊行動時，在納巴蒂葉（Nabatieh）地區擊中並殲滅了夏哈迪（MustafaAhmad Shahadi），他是真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊的副指揮官。」
以色列軍方還說，夏哈迪先前曾指揮拉德萬部隊在敘利亞的任務，以及監督「在黎巴嫩南部的恐怖攻擊」。
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