以色列稱擊斃黎巴嫩真主黨精銳部隊副指揮官

以色列軍方今天表示，他們在黎巴嫩南部的納巴蒂葉地區進行1場打擊行動中，擊斃了黎巴嫩真主黨的精銳部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force）副首腦夏哈迪。

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示：「以色列空軍在進行1場依據情報的打擊行動時，在納巴蒂葉（Nabatieh）地區擊中並殲滅了夏哈迪（MustafaAhmad Shahadi），他是真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊的副指揮官。」

以色列軍方還說，夏哈迪先前曾指揮拉德萬部隊在敘利亞的任務，以及監督「在黎巴嫩南部的恐怖攻擊」。

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