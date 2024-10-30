調停中東戰火努力持續 加薩與黎巴嫩各傳新休戰提案

知情人士今天透露，斡旋加薩走廊停火的調解者將向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯提出不到1個月的休戰方案，美國也正在力促以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨達成60天停火。

法新社報導，有關加薩走廊（Gaza Strip）停火的討論本月28日在卡達首都杜哈（Doha）結束，出席者包括以色列情報機構摩薩德（Mossad）首長巴尼亞（David Barnea）、美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和卡達總理穆罕默德（Mohammed binAbdulrahman Al-Thani）。

因事涉敏感而不願具名的消息人士透露，與會者聚焦在「不到1個月」的「短期」停火方案。

消息人士說，提案內容還包括用關押在以色列監獄的巴勒斯坦人交換以色列人質，以及增加對加薩走廊的援助。

消息人士表示：「美國官員相信，如果能達成短期（停火）協議，就有可能達成更長久的協議。」

另據路透社報導，在黎巴嫩的部分，消息人士稱美方希望以色列與真主黨（Hezbollah）能先達成2個月停火，讓這段時期能用來實現完全落實聯合國安全理事會（UNSC）第1701號決議。這項2006年通過的決議旨在確保黎巴嫩南部沒有不屬於黎國政府的武器。

參與擬出新停火方案的美國總統特使哈克斯汀（Amos Hochstein）本月稍早在黎巴嫩首都貝魯特對媒體記者表示，由於以色列和黎巴嫩皆未完全落實第1701號決議，有必要建立更妥善的執行機制。

消息人士告訴路透社，新的60天休戰提案是取代美國和一些其他國家9月提出的另一方案，即先停火21天再來完全落實第1701號決議。

不過消息人士也提醒，協議仍可能無法達成，「各方積極推動達成停火，但要實現仍然困難」。

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