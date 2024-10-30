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被打怕了？真主黨有意脫鉤加薩戰爭 美特使明抵以色列談停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
黎巴嫩接壤以色列邊境小鎮邁爾季歐雲29日遭以軍空襲煙硝四起。路透
黎巴嫩接壤以色列邊境小鎮邁爾季歐雲29日遭以軍空襲煙硝四起。路透

政治新聞網Axios報導，三名直接知情人士透露，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）與麥格克（Brett McGurk）31日將抵達以色列，商議以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議，可能方案是宣布停火後進入60天過渡期，如果談成，這將是去年爆發以哈戰爭至今，中東衝突首度大幅降溫。

美國官員認為，真主黨在連續兩個月遭受打擊後，包含通訊裝置連環爆炸、首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遇襲身亡等，終於願意和在哈瑪斯在加薩的戰爭脫鉤。

不過，雙方一邊考慮一邊動作頻頻。

以色列時報報導，以軍過去24小時內打擊超過100個真主黨目標，包含火箭發射器，還有數十武裝分子遭遇空襲喪生。

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News則報導，黎巴嫩真主黨30日朝以色列北部發射一枚地對地飛彈，軍方表示飛彈在空中解體，並落入海法空曠區域，並未傳出人員傷亡報告。

但是以色列北部海岸城市納哈里亞（Nahariya）工業區一處建築遭到真主黨無人機攻擊毀損。

以色列 真主黨 美國 飛彈 黎巴嫩

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