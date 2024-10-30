以軍空襲加薩住宅區釀近百人亡 美要求解釋

加薩民防機構表示，以色列今天對一個住宅區發動空襲，造成近100人喪命、數十人受傷；在以色列對加薩和黎巴嫩展開攻勢之際，救援人員正全力搜尋倖存者。

法新社報導，以色列主要盟友及支持者美國說，這場空襲釀成眾多孩童死亡，「令人震驚」。

值此之際，以色列國會以壓倒性多數表決同意，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在其境內運作，因而招致國際社會強烈反彈。UNRWA是在加薩（Gaza）和被占領的約旦河西岸為巴勒斯坦人提供服務的主要聯合國援助機構。

巴勒斯坦救援人員和絕望的家屬都聚集在加薩北部貝特拉希亞鎮（Beit Lahia）一棟遭受重創的5層樓建物周圍。

一具燒得焦黑的遺體懸在樓上窗邊，裹著毯子的遺體在街上排成一排，家屬忙著辨認自己的親人。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴記者，死亡人數已上升至93人，另有約40人被埋在瓦礫堆中，下落不明。

以色列軍方表示，正在研究關於這波空襲的報告。以色列軍方稍早表示，以軍部隊在加薩擊斃40名巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰士，並折損了4名軍人。

路透社報導，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）今天說，華府已要求以色列解釋加薩北部發生的「可怕」空襲事件。

米勒說，華府已聯繫以色列官員，「明確表示我們希望知道究竟發生了什麼事，如何釀成據報有數十名孩童喪命的結果，而我們還不知道問題的答案」。

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