以禁聯合國機構活動 關閉難民救濟署在以境內運作

以色列國會廿八日通過兩項法案，將禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）在以色列境內運作，並限縮其在加薩和約旦河西岸的活動，此舉可能使加薩嚴峻的人道局勢進一步惡化。

以媒以色列時報報導，以國國會以九十二票對十票，通過禁止ＵＮＲＷＡ在以色列境內展開任何活動或提供服務的法案。另一項法案以八十七票對九票通過，禁止以國當局與ＵＮＲＷＡ有任何接觸。

該法令若實施，以色列將不再向該組織發放巴人領地的進入許可，也不會容許以軍和其協調，使該組織在加薩、西岸的工作幾乎窒礙難行。

以色列長期批評ＵＮＲＷＡ，一月還指控約該組織十二名職員參與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日的突襲。聯合國展開調查後，八月指出九名職員可能涉入突襲、已被開除。以色列總理內唐亞胡稱，該組織有十三名職員參與突襲。

禁止ＵＮＲＷＡ在以國活動的法案提案議員畢茲穆思樂見其通過，在社群媒體說，「ＵＮＲＷＡ的恐怖分子，你們沒戲唱了」。

ＵＮＲＷＡ負責人拉扎里尼批評法案是抹黑，並且開創危險的先例，只會加深巴勒斯坦人的苦難。美國國務院發言人米勒說，華府對前述法案表決深感擔憂，敦促暫停實施該法令。英國首相施凱爾說對此嚴重關切，法國外交部表示強烈遺憾。

內唐亞胡聲明，參與對以色列發動恐怖活動的ＵＮＲＷＡ職員必須被究責，也強調避免人道危機至關重要，「（前述）法案生效前的九十天和之後，我們準備好和國際夥伴以不威脅以色列安全的方式，確保以色列持續促進對加薩平民的人道援助」。

ＵＮＲＷＡ是一九四九年經由聯合國大會決議成立，旨在應對一九四八年以色列建國後發生的以阿衝突。七十多年來，該組織為整個巴勒斯坦及其他地方的巴勒斯坦難民提供必要援助。以哈去年開戰後，許多加薩人都在該組織的學校、診所等設施避難。

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