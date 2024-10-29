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以色列空襲加薩走廊北部地區 至少60人喪生、逾百人傷

中央社／ 加薩走廊29日綜合外電報導

哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列發動空襲，導致加薩北部城鎮貝特拉希亞1棟住宅內的至少60名巴勒斯坦人喪命，另有逾百人受傷。

加薩衛生部官員哈姆斯（Marwan Al-Hams）表示，以軍這波攻擊還造成17人失蹤，這些人都被視為已經喪生，另有150人受傷。根據醫護人員的說法，罹難者之中包括20名兒童。

路透社取得的影片畫面顯示，1棟4層樓建築物遭炸毀，地上有幾具用毯子包裹的遺體。隨著附近居民趕來協助救援，更多遺體和倖存者正從廢墟下被拉出來。

在影片中，協助救援的1名目擊者瓦伊達（IsmailOuaida）表示，被毀的住宅裡有「數十名烈士（指死者），原本就有數十名流離失所者住在這裡。這棟建築物在沒有事先警告的情況下被炸毀。正如你們所見，到處都是烈士遺體。」

加薩衛生部警告，由於醫護人員已被迫撤離附近的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital），因此在攻擊中受傷的人們無法接受治療。衛生部透過聲明表示，「如果（外界）不出手干預，重傷患者就只能面對死亡」。

根據巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian CivilEmergency Service）的聲明，據信瓦礫堆下還有許多傷者受困。

急難服務處昨天表示，在加薩北部的賈巴利亞（Jabalia）、貝特拉希亞和貝特漢諾（BeitHanoun），約有10萬民眾孤立無援，缺乏醫藥或糧食補給。

該機構還稱，受到以國針對加薩北部、長達3週的攻擊影響，其救援行動已經終止。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 遺體

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