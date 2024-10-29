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以色列襲伊朗報復飛彈攻擊 聯合國會議互控危害中東和平

中央社／ 紐約聯合國總部28日綜合外電報導
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。路透
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。路透

以色列26日攻擊伊朗的軍事目標之後，兩國代表今天在聯合國會議中激烈交鋒，互相指責對方危害中東和平。

以色列26日空襲伊朗軍事地點，以回應伊朗10月1日對以國的飛彈攻擊。而伊朗的攻擊，則是為了所支持的武裝組織領導人與革命衛隊（RevolutionaryGuards）指揮官先前遇害而報仇。

法新社報導，聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）應伊朗的要求而召開會議，會中伊朗和以色列都主張自己有權自衛。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）告訴安理會：「以色列侵略伊朗是顯而易見的，這不是孤立事件，以色列這種侵略攻擊模式，是更廣泛且持續性破壞整個地區穩定的一環，而這種行為不受限制，也不受懲罰。」

伊拉瓦尼重申將會報復以色列週末的空襲，但表示伊朗較偏好採取外交手段。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）則表示，以色列是在10月1日遭伊朗飛彈襲擊後，才採取自衛行動。他說：「我們保證，對於他們的行為，我們不會沒有回應。」

達諾表示：「伊朗在整個中東地區播下了暴力、混亂和破壞的種子。但這種暴力不只發生在以色列邊境，而是威脅到區域安穩、全球安全和經濟穩定。」

達諾呼籲對伊朗祭出強有力的制裁，特別是防止伊朗發展核武。

美國則替盟友以色列辯護。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會中表示：「我們向伊朗傳達的信息也很明確：如果伊朗選擇對以色列或當地的美國人員採取進一步侵略行為，將會引發嚴重後果。」

她說：「我們將毫不猶豫地採取自衛行動。」但她又說美國希望避免局勢升級。

中東 以色列 伊朗 聯合國

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