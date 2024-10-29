快訊

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！專家：美選前股市震躲債避險

康芮環流驚人確定會影響台灣 鄭明典示警「1處」恐遇眼牆雲帶衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 怒列為「恐怖組織」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作。美聯社
以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作。美聯社

以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作，此舉可能影響加薩本已嚴峻的人道局勢進一步惡化。

以色列國會以92比10的投票結果禁止近東救濟工程處依據1967年條約在以色列境內展開任何活動或提供服務，包括被併吞的東耶路撒冷、加薩和約旦河西岸。

國會還宣布，近東救濟工程處為「恐怖組織」，禁止其與以色列國家進行任何直接互動，並指控該機構的部分職員參與了哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列的行動，並且是哈瑪斯或其他武裝組織的成員。

近東救濟工程處負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）批評法案是抹黑，並且開創一個危險的先例，法案只會加深巴勒斯坦人的苦難。

美國國務院發言人米勒表示，華府對此次投票深感擔憂，敦促以色列暫停實施該項立法。英國外交大臣拉米也對該法案表示深感遺憾。

以色列總理內唐亞胡對此發聲明表示，參與針對以色列恐怖活動的近東救濟工程處成員必須被追究責任，強調避免人道主義危機也至關重要，加薩現在和未來都必須保持持續的人道主義援助。

人質 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 美國 聯合國

延伸閱讀

紐時賞析／以哈戰爭美低調提供情資 助營救人質、緝捕哈瑪斯領袖

以色列部隊續挺進加薩北部 巴勒斯坦稱10萬平民受困

停滯3個月後首見！加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表 以軍仍邊談邊打

埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

相關新聞

以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 怒列為「恐怖組織」

以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作，此舉可能影響加薩本已嚴峻...

伊拉克抗議以色列侵犯其領空

（德國之聲中文網）周一（10月28日），伊拉克政府向聯合國秘書長古特雷斯和聯合國安理會遞交了抗議信，抗議以色列空襲伊朗時使用了伊拉克領空。 巴格達政府發言人阿拉瓦迪（Bassim Alawadi

以色列空襲釀5死 伊朗：將採一切手段回應以

伊朗外交部發言人巴格赫里廿八日指稱，對以色列廿六日對伊朗軍事據點發動空襲，德黑蘭將做出「強力又有效的回應」。

中東專家：以空襲刻意斟酌 給伊朗留面子

伊朗選擇如何回應以色列廿六日空襲，可能決定中東衝突進一步朝向全面戰爭或保持當前強度。美聯社廿八日分析，德黑蘭領導高層若採...

黎巴嫩：以色列轟南部城市泰爾至少7死 公寓大樓遇襲

黎巴嫩當局表示，以色列今天空襲南方沿海城市泰爾，造成至少7人喪命，而以軍行動前後都發出警告，要求居民立刻撤離當地

遭以色列空襲 伊朗誓言作出「強有力回應」

伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，針對以色列上週末對伊朗軍事據點發動的致命空襲，德黑蘭當局將作出「強有力且有效的回應」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。