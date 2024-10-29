以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 怒列為「恐怖組織」

以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作，此舉可能影響加薩本已嚴峻的人道局勢進一步惡化。

以色列國會以92比10的投票結果禁止近東救濟工程處依據1967年條約在以色列境內展開任何活動或提供服務，包括被併吞的東耶路撒冷、加薩和約旦河西岸。

國會還宣布，近東救濟工程處為「恐怖組織」，禁止其與以色列國家進行任何直接互動，並指控該機構的部分職員參與了哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列的行動，並且是哈瑪斯或其他武裝組織的成員。

近東救濟工程處負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）批評法案是抹黑，並且開創一個危險的先例，法案只會加深巴勒斯坦人的苦難。

美國國務院發言人米勒表示，華府對此次投票深感擔憂，敦促以色列暫停實施該項立法。英國外交大臣拉米也對該法案表示深感遺憾。

以色列總理內唐亞胡對此發聲明表示，參與針對以色列恐怖活動的近東救濟工程處成員必須被追究責任，強調避免人道主義危機也至關重要，加薩現在和未來都必須保持持續的人道主義援助。

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