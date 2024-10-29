中東專家：以空襲刻意斟酌 給伊朗留面子

伊朗選擇如何回應以色列廿六日空襲，可能決定中東衝突進一步朝向全面戰爭或保持當前強度。美聯社廿八日分析，德黑蘭領導高層若採軍事報復，將能向國內外展現實力，但直接強硬還擊也怕自曝其短，並招致以色列更強大反撲。

伊朗可藉軍事還擊，向國內民眾和其在中東各地的代理人團體秀肌肉；後者包括巴勒斯坦的哈瑪斯和黎巴嫩真主黨等伊朗的「抵抗軸心」成員。但伊朗是否會這麼做言之過早。

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非事務主任瓦基爾說，伊朗將淡化這次遇襲的影響，但其實他們受創嚴重。伊朗在軍事和經濟上有所局限，美國總統大選和其對華府中東政策的影響，也造成不確定性。法新社廿七日報導，德黑蘭大學國際關係教授札德（Fayyaz Zahed）也說，伊朗高官不想加劇緊張。

以軍聲稱已打擊伊朗防空飛彈砲台和飛彈製造設施。分析家認為，以軍藉此暴露伊朗防空系統弱點，未來要加強攻勢更為容易。

布魯塞爾智庫國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯預期，伊朗會暫時按兵不動，畢竟任何報復企圖，都要考量其對抗以色列的最重要盟友真主黨已嚴重受創，而且伊朗四月、十月用傳統武器系統對以色列的攻擊大多被擋下。

不過中東專家也指出，以色列這次攻擊目標相對有限，是經過刻意斟酌，好讓伊朗後退一步、避免升級。特拉維夫智庫國家安全研究所研究員、曾任職以色列國安會的古桑斯基說，以色列決定側重攻擊純軍事設施，可讓伊朗留住面子。

專精伊朗和中東問題的加拿大渥太華大學教授朱諾則說，伊朗媒體起初對這波攻勢輕描淡寫，顯示德黑蘭可能想避免進一步升級，但伊朗現在身陷窘境：一旦報復將有升級風險，屆時伊朗的虛弱將使其損失更多，但若不報復，又會顯得疲弱不振。

瓦基爾同意伊朗很可能低調回應。她也認為以色列對這次襲擊的策畫，意在盡量降低升級的可能性，但以色列也再次展示其軍隊精準度和能力遠勝伊朗。

但瓦艾斯說，儘管以、伊雙方行動謹慎拿捏，對形勢升級速度加以籌謀，但雙方正處於「全新境地」，新的「紅線」變得模糊，舊紅線則褪色成「粉紅色」。

中東安全諮詢公司「勒貝克國際」專家霍洛維茲也向法新社說，以軍這次攻勢顯示其並未將形勢上升到最高，伊朗有不升級的餘地，但伊朗還擊可能讓以方採取升級，「潘朵拉的盒子已打開」。

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