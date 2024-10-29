聽新聞
0:00 / 0:00

中東專家：以空襲刻意斟酌 給伊朗留面子

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

伊朗選擇如何回應以色列廿六日空襲，可能決定中東衝突進一步朝向全面戰爭或保持當前強度。美聯社廿八日分析，德黑蘭領導高層若採軍事報復，將能向國內外展現實力，但直接強硬還擊也怕自曝其短，並招致以色列更強大反撲。

伊朗可藉軍事還擊，向國內民眾和其在中東各地的代理人團體秀肌肉；後者包括巴勒斯坦的哈瑪斯和黎巴嫩真主黨等伊朗的「抵抗軸心」成員。但伊朗是否會這麼做言之過早。

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非事務主任瓦基爾說，伊朗將淡化這次遇襲的影響，但其實他們受創嚴重。伊朗在軍事和經濟上有所局限，美國總統大選和其對華府中東政策的影響，也造成不確定性。法新社廿七日報導，德黑蘭大學國際關係教授札德（Fayyaz Zahed）也說，伊朗高官不想加劇緊張。

以軍聲稱已打擊伊朗防空飛彈砲台和飛彈製造設施。分析家認為，以軍藉此暴露伊朗防空系統弱點，未來要加強攻勢更為容易。

布魯塞爾智庫國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯預期，伊朗會暫時按兵不動，畢竟任何報復企圖，都要考量其對抗以色列的最重要盟友真主黨已嚴重受創，而且伊朗四月、十月用傳統武器系統對以色列的攻擊大多被擋下。

不過中東專家也指出，以色列這次攻擊目標相對有限，是經過刻意斟酌，好讓伊朗後退一步、避免升級。特拉維夫智庫國家安全研究所研究員、曾任職以色列國安會的古桑斯基說，以色列決定側重攻擊純軍事設施，可讓伊朗留住面子。

專精伊朗和中東問題的加拿大渥太華大學教授朱諾則說，伊朗媒體起初對這波攻勢輕描淡寫，顯示德黑蘭可能想避免進一步升級，但伊朗現在身陷窘境：一旦報復將有升級風險，屆時伊朗的虛弱將使其損失更多，但若不報復，又會顯得疲弱不振。

瓦基爾同意伊朗很可能低調回應。她也認為以色列對這次襲擊的策畫，意在盡量降低升級的可能性，但以色列也再次展示其軍隊精準度和能力遠勝伊朗。

但瓦艾斯說，儘管以、伊雙方行動謹慎拿捏，對形勢升級速度加以籌謀，但雙方正處於「全新境地」，新的「紅線」變得模糊，舊紅線則褪色成「粉紅色」。

中東安全諮詢公司「勒貝克國際」專家霍洛維茲也向法新社說，以軍這次攻勢顯示其並未將形勢上升到最高，伊朗有不升級的餘地，但伊朗還擊可能讓以方採取升級，「潘朵拉的盒子已打開」。

中東 以色列 伊朗

延伸閱讀

遭以色列空襲 伊朗誓言作出「強有力回應」

亞股走勢不一 日執政聯盟大選慘敗日圓貶至3個月低點

伊朗遠程彈道飛彈燃料廠遭以色列擊毀 外媒：難再自行生產

為什麼以色列周末轟炸伊朗極具恫赫效果？

相關新聞

以色列空襲釀5死 伊朗：將採一切手段回應以

伊朗外交部發言人巴格赫里廿八日指稱，對以色列廿六日對伊朗軍事據點發動空襲，德黑蘭將做出「強力又有效的回應」。

中東專家：以空襲刻意斟酌 給伊朗留面子

伊朗選擇如何回應以色列廿六日空襲，可能決定中東衝突進一步朝向全面戰爭或保持當前強度。美聯社廿八日分析，德黑蘭領導高層若採...

黎巴嫩：以色列轟南部城市泰爾至少7死 公寓大樓遇襲

黎巴嫩當局表示，以色列今天空襲南方沿海城市泰爾，造成至少7人喪命，而以軍行動前後都發出警告，要求居民立刻撤離當地

遭以色列空襲 伊朗誓言作出「強有力回應」

伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，針對以色列上週末對伊朗軍事據點發動的致命空襲，德黑蘭當局將作出「強有力且有效的回應」

中東戰亂為何無寧日？敘利亞和真主黨買武器打仗 錢從哪裡來？

敘利亞和約旦的邊界正上演一場戰役，對抗的是高度成癮性的興奮劑苯甲錫林（Captagon，成分是芬乃他林），這種類似安非他...

伊朗遠程彈道飛彈燃料廠遭以色列擊毀 外媒：難再自行生產

以色列26日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中12座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。