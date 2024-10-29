以色列空襲釀5死 伊朗：將採一切手段回應以

伊朗外交部發言人巴格赫里廿八日指稱，對以色列廿六日對伊朗軍事據點發動空襲，德黑蘭將做出「強力又有效的回應」。

巴格赫里在例行記者會說，「對猶太復國主義政權（以色列）的侵略，我們將採取一切可用手段，給予強有力而且有效的回應」。

伊朗最高領袖哈米尼廿七日也表明，以方的報復行動不應被誇大，但也不應該被淡化；如何將伊朗人民的力量及意志傳達給以色列政權，並採取符合伊朗民族和國家利益的行動，將取決於德黑蘭。他並形容以色列襲擊伊朗是誤判情勢。

以軍廿六日空襲伊朗軍事據點，派匿蹤的Ｆ—３５等大批戰機執行鎖定德黑蘭附近、伊朗西部飛彈工廠與其他地點的三波攻勢，以報復伊朗一日對以色列的彈道飛彈攻擊。伊朗軍方說，至少有四名軍人在以色列這次空襲中喪生。

另據伊媒法斯通訊社廿八日報導，還有一名平民死亡，「這名烈士拉欣布爾是一介平民，在猶太復國主義政權最近攻擊期間在德黑蘭附近遇害，他已被安葬」。

伊朗總統裴澤斯基安廿七日在內閣會議指出，「我們不尋求戰爭，但會捍衛我們民族與國家的權利」。他強調伊朗將對來自以色列的侵犯加以適當回應。

裴澤斯基安提到，若以色列的蠻橫行徑及其罪行繼續下去，（中東）緊張將擴散。他另也點名美國曾「承諾以結束戰爭換取我方克制，但他們沒信守承諾」。

美聯社報導說，哈米尼前述公開談話未下令對以色列展開新報復。這代表德黑蘭正非常審慎地思考如何予以回應。

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