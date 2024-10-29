伊拉克抗議以色列侵犯其領空
（德國之聲中文網）周一（10月28日），伊拉克政府向聯合國秘書長古特雷斯和聯合國安理會遞交了抗議信，抗議以色列空襲伊朗時使用了伊拉克領空。
巴格達政府發言人阿拉瓦迪（Bassim Alawadi）發布的聲明指出，以色列10月26日發動對伊朗伊斯蘭共和國的空中打擊，"公然侵犯了伊拉克的領空與主權"。阿拉瓦迪說，將同美國談及該事件。
上周六（10月26日），以色列對伊朗境內軍事目標發動空襲，稱這一打擊行動是對伊朗10月1日對以色列進行導彈襲擊的回應。
伊朗方面此前聲稱，導彈襲擊以色列是對黎巴嫩真主黨領導人被炸身亡以及伊斯蘭革命衛隊指揮官被殺的報復行動。
以色列報道，以軍精准轟炸了伊朗境內的導彈工廠以及防空設施。伊朗方面稱，轟炸造成4名士兵喪生。伊朗請求聯合國安理會周一召開緊急會議，譴責此次空襲。
伊拉克與伊朗關系密切，但伊拉克同時也與美國維持著戰略伙伴關系。在伊拉克境內，仍有美軍駐扎，他們的使命是打擊極端恐怖主義。巴格達政府努力避免卷入中東沖突，但境內親伊朗的什葉派民兵組織在過去幾個月裡多次成為美軍和以軍襲擊的目標。
（法新社、德新社）
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