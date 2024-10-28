遭以色列空襲 伊朗誓言作出「強有力回應」

伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，針對以色列上週末對伊朗軍事據點發動的致命空襲，德黑蘭當局將作出「強有力且有效的回應」。

法新社報導，巴格赫里（Esmail Baghaei）在例行記者會上指出：「對於猶太復國主義政權（以色列）的侵略，我們將採行一切可用手段，作出強有力且有效的回應。」

以色列26日對伊朗軍事據點發動空襲，以報復德黑蘭當局10月1日對以色列的攻擊。德黑蘭當局因為其支持的政治軍事組織領袖及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名指揮官遭到擊殺，對以色列發動攻擊。

根據伊朗軍方，至少有4名士兵在以色列空襲中殉職。此外，伊朗媒體今天報導，1名平民也在這次攻擊中遇害。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）報導：「這名烈士拉欣布爾（Allahverdi Rahimpour）是平民，在猶太復國主義政權最近攻擊期間於德黑蘭附近遇害，他已被安葬。」

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