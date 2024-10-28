284處有感搖晃！以軍400噸炸藥毀真主黨地道 威力觸發地震警報
以色列國防軍26日於黎巴嫩南部邊境，出動400噸炸藥摧毀真主黨囤放各種武器與補給品的地下隧道，似乎也是拉萬德部隊準備對以色列發動跨境突襲的地道之一，而且當下爆破威力之大，甚至觸發以色列北部地震警報。
紐約郵報報導，以色列軍方炸毀真主黨一條長約1.2英里地道，將近2公里，其中囤放AK-47步槍、炸藥、火箭發射器、狙擊步槍與反戰車飛彈和發射器。另外還有大量食物，包括罐頭食品、巧克力與醃橄欖，足以支持超過100名武裝份子。
這個地道系統有可用的電力和管道，以及幾間臥室和浴室，並且設有許多誘殺裝置和地雷。以軍先與真主黨武裝份子在地道內作戰後成功進入。
耶路撒冷郵報報導，當下爆破威力之大，以色列和約旦河西岸284個社區偵測到大規模地震活動。
除了26日被炸毀的地道外，以軍表示已找出其他至少3條地道，這些地下系統是真主黨「征服加利利」行動的一部分，以方稱此行動有一部分就是越界入侵以色列。
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