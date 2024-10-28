快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

停滯3個月後首見！加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表 以軍仍邊談邊打

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩北部貝特拉希亞26日遭以軍空襲。法新社
加薩北部貝特拉希亞26日遭以軍空襲。法新社

以色列哈瑪斯睽違3個月在杜哈重啟加薩停火談判，埃及提議停火2天交換釋放4名人質，儘管如此，以色列對加薩北部的攻勢依舊不見放緩，當地衛生官員證實過去24小時約有70名巴勒斯坦人遭遇空襲罹難。

以色列時報報導， 以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞27日拜訪杜哈，與美國中央情報局局長勃恩斯及卡達總理穆罕默德，共同重啟以哈停火談判。

以色列總理內唐亞胡辦公室透露，官員將依據最新事態發展，重啟釋放人質的各種可能性。以色列和西方斡旋代表將哈瑪斯前首領辛瓦遇襲身亡視為進展契機。

一名以色列官員告訴以色列時報，哈瑪斯不會參加這一輪會議，但有可能參加下一輪。

這位官員表示，以色列正在商議先達成初步的小規模協議，再就全面協議進行談判，並了解辛瓦死後哈瑪斯的決策過程。不過哈瑪斯希望談成全面結束戰爭、以軍撤出加薩、交換部分巴勒斯坦被拘留者，以及留在加薩的全面協議。

以色列12頻道報導，埃及拋出停火2天交換4名人質，後續進行為期10天談判。

根據阿拉伯電視台報道，哈瑪斯願意接受埃及提議，只要將其納入7月2日人質協議要求中即可。

根據巴勒斯坦新聞機構Wafa報導，以軍26日空襲貝特拉希亞（Beit Lahia）造成死亡人數上升至40人，另一起27日上午對賈巴利亞（Jabaliya ）住宅區的行動導致20人喪生，而加薩市一所學校避難所遭到轟炸，又有11人罹難。

對此，以色列國防軍聲明在賈巴利亞「消滅超過40名武裝份子」，並對貝特拉希亞的罹難數提出異議，稱不符合精確彈藥的使用狀況。

人質 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

影／直擊哈瑪斯首領藏身處！堆滿聯合國口糧 保險櫃塞大批現金香水

誤打誤撞 以軍擊斃哈瑪斯領袖純屬巧合

相關新聞

伊朗總統：不尋求對以色列開戰 準備好適當回應

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，不尋求對以色列開戰，但是對於以色列本週打擊...

埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

埃及總統塞西今天宣布提出以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的戰爭休兵兩天的建議，內容涵蓋可能為「完全停火」鋪路的釋放人...

停滯3個月後首見！加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表 以軍仍邊談邊打

以色列與哈瑪斯睽違3個月在杜哈重啟加薩停火談判，埃及提議停火2天交換釋放4名人質，儘管如此，以色列對加薩北部的攻勢依舊不...

以伊有意避免全面戰爭

在以色列對伊朗發動空襲後，伊朗淡化這起攻擊的影響，表示只造成有限傷害，未揚言報復。以色列攻打的目標也都是軍事設施，而非能...

伊朗淡化以空襲 還擊陷兩難

以色列廿六日向伊朗發動報復性空襲，紐約時報指出，伊朗是否還擊，正陷於兩難局面。

伊朗飛彈燃料廠 遭以擊毀

以色列二十六日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中十二座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。