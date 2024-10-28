停滯3個月後首見！加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表 以軍仍邊談邊打

以色列與哈瑪斯睽違3個月在杜哈重啟加薩停火談判，埃及提議停火2天交換釋放4名人質，儘管如此，以色列對加薩北部的攻勢依舊不見放緩，當地衛生官員證實過去24小時約有70名巴勒斯坦人遭遇空襲罹難。

以色列時報報導， 以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞27日拜訪杜哈，與美國中央情報局局長勃恩斯及卡達總理穆罕默德，共同重啟以哈停火談判。

以色列總理內唐亞胡辦公室透露，官員將依據最新事態發展，重啟釋放人質的各種可能性。以色列和西方斡旋代表將哈瑪斯前首領辛瓦遇襲身亡視為進展契機。

一名以色列官員告訴以色列時報，哈瑪斯不會參加這一輪會議，但有可能參加下一輪。

這位官員表示，以色列正在商議先達成初步的小規模協議，再就全面協議進行談判，並了解辛瓦死後哈瑪斯的決策過程。不過哈瑪斯希望談成全面結束戰爭、以軍撤出加薩、交換部分巴勒斯坦被拘留者，以及留在加薩的全面協議。

以色列12頻道報導，埃及拋出停火2天交換4名人質，後續進行為期10天談判。

根據阿拉伯電視台報道，哈瑪斯願意接受埃及提議，只要將其納入7月2日人質協議要求中即可。

根據巴勒斯坦新聞機構Wafa報導，以軍26日空襲貝特拉希亞（Beit Lahia）造成死亡人數上升至40人，另一起27日上午對賈巴利亞（Jabaliya ）住宅區的行動導致20人喪生，而加薩市一所學校避難所遭到轟炸，又有11人罹難。

對此，以色列國防軍聲明在賈巴利亞「消滅超過40名武裝份子」，並對貝特拉希亞的罹難數提出異議，稱不符合精確彈藥的使用狀況。

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