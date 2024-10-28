伊朗淡化以空襲 還擊陷兩難

以色列廿六日向伊朗發動報復性空襲，紐約時報指出，伊朗是否還擊，正陷於兩難局面。

如果伊朗報復，緊張局勢勢必升級，在目前伊朗經濟陷困境、軍事力量遭削弱的背景下，國內情況只會進一步惡化。但若不這樣做，盟友及國內強硬派會認為伊朗當局太軟弱。

自去年十月以色列與哈瑪斯開戰以來，伊朗早已介入這場地區戰爭。以色列逐一打擊伊朗支持的代理人勢力，包括真主黨、葉門「青年運動」及伊朗在敘利亞和伊拉克的盟友。

這些盟友及代理人是伊朗針對以色列的「前沿防禦」，以色列嚴重削弱它們的實力，等於削弱伊朗。

在哈瑪斯、真主黨領袖逐一遭到以色列擊殺後，伊朗為了回應作出報復還擊，但伊朗官員已明確表示並不希望與以色列直接開戰。

以色列廿六日攻擊伊朗前，伊朗已展開連串外交活動，部分是透過祕密管道，希望美國能約束以色列，防止戰爭爆發。

在以色列襲擊後，伊朗明顯淡化其影響，電視如常播出普通節目，航班立即恢復起降，且沒有立即宣示作出重大報復，只重申有這樣做的權利。

伊朗正面臨巨大的經濟問題，對於是否與以色列展開長期且代價高昂的戰爭，一直持謹慎態度。國內物價上漲及其嚴厲統治，早已引發人民嚴重不滿，影響是否展開報復行動的決定。

正因如此，伊朗最高領袖哈米尼在強硬派總統萊希死於直升機失事後，允許由溫和派裴澤斯基安接任總統。

要推動局勢升級，伊朗的理由很充分，伊斯蘭革命衛隊就經常要求更強硬回應以色列。以色列與伊朗都渴望恢復威懾，認為這種威懾作用只能透過報復性打擊來實現。

但美國與以色列也希望與伊朗的衝突，再次成為影子戰爭，而非公開戰爭。

或許最後的結果是雙方沒有結束敵意，而是加以控制。

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