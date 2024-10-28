伊朗飛彈燃料廠 遭以擊毀

以色列二十六日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中十二座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合器」，嚴重摧毀伊朗生產與儲存飛彈的能力。伊朗最高領袖哈米尼廿七日說，伊朗官員應決定向以色列展示伊朗實力的最佳方式。

哈米尼說，以色列「兩晚前犯下的惡行，不應被淡化或誇大」，伊朗官員應依照其人民和國家最佳利益，決定如何向以方展示伊朗力量。

伊朗官員和媒體對以色列夜襲輕描淡寫，聲稱部分雷達系統受到有限損害，強調伊朗防禦能力，但未矢言直接還擊。至少四名伊朗軍人遇襲喪命，伊朗總統裴澤斯基安已向死者致意。

政治新聞網站Axios報導，以色列消息人士透露，以色列此次行動摧毀伊朗飛彈計畫的重要部件「行星式混合器」，這些混合器用來製造飛彈燃料，是高度複雜裝置，伊朗無法自行生產，必須從中國大陸進口。

一名美國高級官員證實，這次攻擊削弱伊朗的飛彈生產能力。

前聯合國武器檢查員歐布萊特、智庫CNA分析師艾凡列斯分別告訴路透，以色列空襲德黑蘭附近的大型軍事基地帕爾欽與飛彈生產基地霍吉爾。

艾凡列斯說，根據衛星影像，以色列擊中霍吉爾二棟建築物，該處為彈道飛彈混合固體燃料設施。根據路透審查影像，這些建築被高土堤圍繞。這類結構通常與飛彈生產有關，設計用於防止建築爆炸波及鄰近建築。

艾凡列斯表示，「這些工業混合器製造難度高，且受到出口管制。伊朗多年來以高昂代價進口了許多，現在可能很難再找到替代品」。

另外，歐布萊特表示，被毀的飛彈燃料廠附近有座設施，被國際原子能總署與美國情報部門認為是伊朗核武開發計畫的所在地，此處已在二○○三年被伊朗關閉，伊朗也否認有這項計畫。

商品推薦