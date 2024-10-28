以伊有意避免全面戰爭

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

以色列伊朗發動空襲後，伊朗淡化這起攻擊的影響，表示只造成有限傷害，未揚言報復。以色列攻打的目標也都是軍事設施，而非能源或核子設施，雙方似乎都意避免爆發全面戰爭。

伊朗參謀總部和外交部26日都淡化以軍空襲的衝擊，指稱「大量」以色列的飛彈遭到攔截，沒打中目標，「傷害有限」，將「保留在適當時刻進行回應的合理與合法權利」，但也說「明白自己對區域和平與安全有責任」，聚焦支持加薩和黎巴嫩地區停火，而非矢言報復。

伊朗最高領袖哈米尼27日首度發聲，表示不該誇大、也不該輕描淡寫以色列的攻擊，應考慮以適當的方式展現實力，似乎想緩衝伊朗當局淡化以色列攻擊影響的發言，但也未特別強硬表態。

以色列對這波攻擊大致保持沉默，總理內唐亞胡26日也禁止內閣成員受訪。以色列國防軍（IDF）則模糊描述對伊朗飛彈製造設施和防空據點的「準確襲擊」，並警告，若伊朗進行報復，未來將再發動攻擊。

拜登政府在以色列宣告攻擊結束後表示，可將此視為敵對雙方這輪攻擊的結束。美官員說，美國已向德黑蘭當局直接與間接地傳達此訊息，若伊朗回擊，華府將支持並協防以色列。

以色列 伊朗 飛彈

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Axios：以色列報復前 向伊朗透露攻擊目標

紐時︰挨以色列空襲是否還手 伊朗陷兩難

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