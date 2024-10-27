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內唐亞胡稱對伊朗空襲「精準且強而有力」 IAEA：伊朗核設施未受影響
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以國對伊朗的空襲「精準且強而有力」，並達成了所有目標。國際原子能總署（IAEA）則指出，伊朗核設施未受空襲影響。
法新社報導，內唐亞胡在一場悼念活動發表演說：「我們曾允諾會對伊朗的襲擊做出回應，而週六我們發動了攻擊。這場對伊朗的空襲精準且強而有力，達成了所有目標。」
IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天則於社群媒體X平台發文寫道：「伊朗的核設施沒受到（以色列空襲）影響…我呼籲謹慎行事，並避免可能危及核子和其他放射性物質安全的行動。」
另外，有美國的研究人員指稱，衛星照片顯示，以色列昨天空襲一棟伊朗過去用於核武發展計畫的建物，也擊中用來混合飛彈固態燃料的多個設施。
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