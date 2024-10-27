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以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特今天稱，伊朗已不再能有效利用代理人來對付以色列，他說的即是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨。歐新社
以色列國防部長葛朗特今天稱，伊朗已不再能有效利用代理人來對付以色列，他說的即是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨。歐新社

以色列國防部長葛朗特今天稱，伊朗已不再能有效利用代理人來對付以色列，他說的即是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）於耶路撒冷（Jerusalem）的一場悼念儀式上指出：「過去一年間，以色列國防軍（IDF）領導的安全機構扭轉了戰爭局勢，在各個戰場都取得前所未有的功績。」

葛朗特表示，哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）已不再能夠作為軍事網絡運行，而真主黨高階指揮部及其大部分飛彈能力已經被摧毀。

他還提到，這兩個組織已不再是伊朗可利用的有效工具。

以色列 伊朗 加薩走廊 哈瑪斯 國防部 真主黨

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