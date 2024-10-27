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卡車衝撞公車站！以色列中部數十人受傷 司機遭現場民眾擊斃

中央社／ 拉馬夏沙隆27日綜合外電報導
以色列警方表示，國內中部地區一名卡車司機今天開車衝撞一處巴士停靠站的人群，造成至少24人受傷，隨後他遭到現場民眾「擊斃」。圖為以色列警方和救援部門正在檢查一名卡車司機衝撞以色列間諜機構總部附近公車站的現場。美聯社
以色列警方表示，國內中部地區一名卡車司機今天開車衝撞一處巴士停靠站的人群，造成至少24人受傷，隨後他遭到現場民眾「擊斃」。圖為以色列警方和救援部門正在檢查一名卡車司機衝撞以色列間諜機構總部附近公車站的現場。美聯社

以色列警方表示，國內中部地區一名卡車司機今天開車衝撞一處巴士停靠站的人群，造成至少24人受傷，隨後他遭到現場民眾「擊斃」。

法新社報導，以色列警方發布聲明指出，警方初步調查結果顯示，這名卡車司機也撞上一輛巴士，事發時這輛巴士在同一處停靠站放乘客下車。

警方還說，至少有24人受傷，但未闡明這是否為一場攻擊事件。然而，警方提到，事發現場的平民「開槍擊斃卡車司機」。

當地緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）稍早稱，事件發生於以國商業樞紐特拉維夫（Tel Aviv）以北的拉馬夏沙隆（Ramat Ha Sharon）阿哈朗雅瑞夫大道（Aharon Yariv Boulevard）。

「紅色大衛之星」的聲明寫道，傷者中至少有16人已被送到事發現場附近的醫院。

以色列 巴士 槍擊

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