卡車衝撞公車站！以色列中部數十人受傷 司機遭現場民眾擊斃
以色列警方表示，國內中部地區一名卡車司機今天開車衝撞一處巴士停靠站的人群，造成至少24人受傷，隨後他遭到現場民眾「擊斃」。
法新社報導，以色列警方發布聲明指出，警方初步調查結果顯示，這名卡車司機也撞上一輛巴士，事發時這輛巴士在同一處停靠站放乘客下車。
警方還說，至少有24人受傷，但未闡明這是否為一場攻擊事件。然而，警方提到，事發現場的平民「開槍擊斃卡車司機」。
當地緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）稍早稱，事件發生於以國商業樞紐特拉維夫（Tel Aviv）以北的拉馬夏沙隆（Ramat Ha Sharon）阿哈朗雅瑞夫大道（Aharon Yariv Boulevard）。
「紅色大衛之星」的聲明寫道，傷者中至少有16人已被送到事發現場附近的醫院。
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