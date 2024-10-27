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以國情報總部旁傳意外！卡車撞公車站釀35傷 司機遭擊斃、未確認是否恐攻

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列特拉維夫以北城市格利洛特27日發生一輛卡車撞進公車站事件，造成至少35人受傷，卡車司機遭擊斃。以國警方正駐守在事故現場。法新社
以色列特拉維夫以北城市格利洛特27日發生一輛卡車撞進公車站事件，造成至少35人受傷，卡車司機遭擊斃。以國警方正駐守在事故現場。法新社

英國天空新聞報導，以色列當局表示，特拉維夫以北城市格利洛特（Glilot）27日發生一輛卡車撞進公車站事件，造成至少35人受傷，卡車司機遭擊斃。事故現場附近正好是以國情報機構莫薩德（Mossad）總部。

以國警方發言人表示，初步調查顯示，這輛卡車在格利洛特軍事基地附近的公車站，撞上等待待公車的乘客以及停在公車站的公車。警方稱卡車司機遭擊斃。

警方目前還在調查事故現場，尚未表明將此事視為恐怖攻擊還是交通事故。醫護人員也在現場救治傷患。

以色列紅大衛盾會救護車服務指出，他們當時接到「大規模傷亡事件通知」，這起事件至少造成35人受傷，其中六人「傷勢嚴重」。

交通事故 以色列 公車 車禍

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