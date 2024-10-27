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傳伊朗最高領袖哈米尼病重！是否還擊以色列陷兩難 接班暗鬥悄浮現

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼10月23日出席德黑蘭會議發表演說。路透
伊朗最高領袖哈米尼10月23日出席德黑蘭會議發表演說。路透

紐約時報26日報導，現年85歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）據傳病重，其次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可能接手掌權，在面臨是否還擊以色列陷入兩難之際，伊朗政壇悄然掀起接班問題的暗鬥。

紐時描述，以色列在當地時間26日實施三波空襲，打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，造成4名士兵死亡。現在伊朗面臨是否再還手的兩難選擇，假如伊朗在經濟陷入困境、軍事脆弱之際進行反擊，局勢可能會進一步升級；如果伊朗無索行動，可能會被區域盟友與國內強硬派視為軟弱。

路透報導，德黑蘭26日淡化遇襲的影響，當日電視僅播放普通節目，且未立即宣告進行重大報復。伊朗外交部重申「有權且有義務」自衛，但也補充「對地區和平與安全的責任」。

此外，伊朗現在面臨巨大經濟問題，對於可能陷入曠日廢時、代價高昂的戰爭也保持謹慎態度，因而更加沉默；其次，伊朗因核子計畫受到美國和歐洲嚴厲制裁，迫使它與俄國和中國大陸越走越近。

雪上加霜的是，外傳哈米尼目前病情嚴重，關於繼承的暗鬥也悄然展開。隨著伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月意外墜機離世，55歲穆吉塔巴可能繼任也引發內部不安。

伊朗勢力強大的革命衛隊在繼承問題上有重要發言權，且被認為更願意與以色列對抗。

以色列 伊朗 空襲 飛彈

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