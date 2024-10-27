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以色列加強攻擊 世衛：加薩北部出現災難性局面

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。(路透)
世界衛生組織秘書長譚德塞。(路透)

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，「密集的軍事行動正在醫療設施周圍和內部展開」，讓飽受戰爭蹂躪的加薩（Gaza）北部出現災難性局面。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在社群媒體平台X表示：「加薩北部出現災難性局面。醫療用品嚴重短缺，加上獲取途徑嚴重受限，導致人們無法獲得挽救生命的照護。」

他特別提到加薩北部最後一家仍在運作的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital），根據加薩衛生部，這家醫院25日遭以色列軍隊攻擊。

路透社報導，醫護人員表示，卡邁爾艾德旺醫院70人的醫療團隊中至少有44人被軍隊拘留。後來稱，軍隊已釋放其中14人，其中包括院長。

醫護人員表示，以色列25日開槍擊中醫院的發電機和氧氣站之後，造成至少兩名在加護病房的兒童死亡。

以色列軍隊下令醫護人員從醫院撤離並留下病人，遭醫護人員拒絕。醫護人員表示，在軍隊發動突襲之前，醫院裡至少有600人，其中包括病人及其陪同人員。

加薩衛生部表示，10月稍早，以色列在賈巴利亞（Jabalia）營地設施發動大規模行動，這次攻擊造成2名兒童死亡。

加薩衛生部指控以色列軍隊在突襲期間拘留數百名工作人員、患者和流離失所者。

以色列軍方表示，部隊正在卡邁爾艾德旺醫院周圍行動，但「不知道醫院地區發生實彈和攻擊」。

譚德塞表示，加薩衛生部已通知暫時與醫院工作人員失去聯繫的WHO，圍困已經結束。他說：「但這伴隨著沉重代價。」

WHO 以色列 譚德塞 醫護人員

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