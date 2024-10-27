要回擊以還是忍屈辱 伊朗陷入兩難

面對以色列26日轟炸德黑蘭的行動，伊朗能打不還手嗎？外媒分析，若反擊以色列，以色列定會加強報復，中東衝突恐將擴大戰局，美國還可能加入；但若不反擊，民意對伊朗政府的反彈恐繼續增加，而且會讓伊朗的盟友覺得該國軟弱；分析也擔心，伊朗恐因此更加堅定發展核武的決心，這是西方最不想看到的。

以色列近日積極進攻真主黨與哈瑪斯，引發伊朗不滿，於1日對以色列發射至少180枚飛彈，以色列則在近日轟炸伊朗首都德黑蘭的軍事設施反擊，各界關注雙方是否會擴大衝突。

西方偏心要伊朗克制？

根據《英國廣播公司》26日報導，在以色列26日以炸彈攻擊完伊朗首都德黑蘭後，伊朗官媒也很快宣布政府的回應，表示政府有權自我防衛，將會全力回擊，但若真的採取行動，代價可能會更高。美國與英國則直接表明，各方要克制，伊朗不應該再回擊。

《英廣》分析，由於以色列有準備投入戰爭，因此近來的軍事作為正逐漸打破伊朗在該國周圍的封鎖，加上以色列總理納坦雅胡可承受開戰的壓力，以及美國近乎無條件的支持。回顧以色列4月攻擊伊朗駐大馬士革使館時，曾讓許多伊朗高官因此死亡，美國官方當時很震怒，但該給的軍援還是持續。

堅定發展核武決心

這也讓伊朗的選擇變得更少，不斷回擊讓衝突上升的循環將愈來愈難解開，過去之所以爆發大戰也多是因為不斷的回擊、不願示弱等，而接著將面臨美國大選，若支持以色列的川普當選，恐讓以色列對伊朗的攻擊更多，甚至開始攻擊發電與核設施的話，中東全面衝突可能性便會更高。

由於以色列並未打擊重要民生設施，變相讓伊朗的回應急迫性降低，就有了不少外交運作空間，但面對以色列的挑釁，恐讓伊朗高層更下定決心一定要發展核武，讓自己更有威嚇力。

常民擔心經濟崩潰

《半島電視台》提到，雖然被攻擊的城市如今生活與交通如常，但民眾怕被襲擊的壓力感有增加，物價也開始出現隔周上漲的現象。民眾受訪時仍表示希望不要爆發戰爭，否則經濟會受到嚴重影響。伊朗在1980年代與伊拉克打仗後，就沒有再經歷過戰爭。

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