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怕台灣醫師沒吃飽送罐頭 加薩人在戰火中的慷慨

中央社／ 台北27日電

專訪無國界醫生2

來自台灣的無國界醫生鄔逸群今年7月在戰火連天的加薩，他來救傷服務，被當地人怕異鄉醫師沒吃飽，物資稀缺卻送出珍貴牛肉罐頭的慷慨所觸動，「我想再回去，可能明年2月。」

在他抵達納瑟醫院（Nasser Hospital）執行任務前，只有一名骨科醫師兼任整型外科業務，24小時的工時也只能開5台手術，「我過去了，就變成2個人。」

面對大量嚴重燙傷、炸傷患者，鄔逸群坦言心理壓力與負擔超乎想像，「遇到1、2個就受不了了，更何況整個病房都是」，震驚、無力、難過接踵而來，每晚回到住處，白天酷熱的散去，站在窗前吹著微涼晚風，他暫時放空。

痛苦與溫暖並行而來，加薩人的熱情熨貼鄔逸群的心。他說，醫師宿舍附近的當地人用行動表達，即使過得非常痛苦，擔心來自異鄉的醫師沒吃飽，送出珍貴的牛肉罐頭或溫暖的熱咖啡，「明明他們也沒有什麼資源。」

為期1個月的任務，鄔逸群告訴中央社記者，從來沒有出現過撐不下去的念頭，「我知道任務會結束」，回到台灣就是正常生活，吃美食、吹冷氣，甚至可樂喝一半就丟掉；可是他的加薩醫護同事或送他咖啡、牛肉罐頭的加薩住民，只能繼續活在不知何時會醒的惡夢裡。

從加薩回到台灣近3個月，鄔逸群說，台灣相對富裕，醫療資源發達充足，他沒有辦法無視世界上正在受難的角落。

對於如何看待台灣在全球醫療援助角色，鄔逸群認為，一個人去就有改變，一群人就是非常大的變化，台灣人較容易透過濾鏡看東西，「沒有壞人、好人，只有戰爭受苦的人」，拿掉濾鏡，台灣可以做更多，前線不只需要醫師，接電路、土木工程，甚至汽修都是助力。

「感覺我有一部分留在加薩了」，回台灣隔天就上班的鄔逸群說，正好那時台灣午後雷陣雨頻繁，只要一聽到雷聲，他就會愣一下，看向窗外，才會想起外頭沒有炸彈。

在遙遠的加薩有了認識的人、有了牽掛，看到與加薩有關的消息，他都會特別有感觸。在加薩不曾有過明顯的情緒起伏，回台灣反而變得強烈。

鄔逸群分享，回台灣後曾經感受到無比難受，在網路上看到一張來自加薩的照片，那是一家醫院白板的一行字，由一名醫師寫下「留到最後的人會說出我們的故事」，不久後醫院遭到轟炸，留下這句話的醫師離世。

在加薩南部納瑟醫院執行任務1個月，鄔逸群沒有特別告訴任何人返台時間，緣分雖短，同事卻歡迎他再度光臨加薩，希望彼此和平歲月再見，吃著名產糖果、喝咖啡。

鄔逸群近期再度接到任務邀請，他已回覆最快要等到明年2月，「那時加薩應該會涼一點。」

咖啡 無國界醫生 醫師

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