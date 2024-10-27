以色列報復攻擊伊朗 國際反應一覽

以色列今天對伊朗各地軍事目標發動致命報復攻擊之後，穆斯林國家指責以色列加劇衝突，美國和英國則呼籲「緩和局勢」。

法新社報導，以色列飛機攻擊伊朗多個地區的軍事基地、飛彈發射場和其他系統，以報復本月稍早的飛彈攻擊。伊朗表示，兩名士兵在攻擊中死亡。

以下是各國反應：

●美國

美國今天敦促伊朗停止攻擊以色列，以結束這種戰事循環，「不要讓局勢進一步升級」。

國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）告訴記者，以色列的「回應是在行使自衛權，特別避開人口稠密地區，僅聚焦軍事目標」。

「我們的目標是加快外交努力，並降低中東地區的緊張局勢。」

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲「緩和局勢」，還說伊朗不應對以色列的攻擊做出回應。

「我認為我們必須非常清楚地表明，以色列確實有權自衛，但我們一直在敦促各方克制，這就是為什麼我今天講很白，伊朗不應該做出回應。」

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯譴責以色列，並警告不要進一步擴大中東衝突。

沙國外交部表示，「沙烏地阿拉伯對以色列的攻擊表示譴責」，重申「拒絕該地區衝突升級的堅定立場」，因為這威脅到中東國家和人民的安全與穩定。

●敘利亞

敘利亞「聲援」盟友伊朗，敘國外交部表示支持「伊朗自衛、保護其領土和公民生命的合法權利」。

●伊拉克

伊拉克指責以色列擴大中東衝突，並譴責全球不採取行動。

●約旦

約旦表示，這次攻擊「違反國際法和（伊朗）主權，並導致局勢危險升級，導致該地區緊張局勢加劇」。

外交部發言人庫達（Sufyan Qudah）呼籲國際社會「擔起責任，立即採取措施制止以色列對加薩、約旦河西岸和黎巴嫩的侵略，作為減少局勢升級的第一步」。

●巴基斯坦

巴基斯坦譴責以色列的攻擊，稱其對中東衝突升級負有「全部責任」。

外交部在聲明中表示：「這些攻擊破壞地區和平與穩定之路，並導致本已動蕩的地區局勢危險升級。」

●哈瑪斯

在加薩與以色列交戰、並得到伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭運動「哈瑪斯」猛烈批評以色列。

哈瑪斯在聲明中表示：「我們以最強烈的措辭譴責猶太復國主義對伊朗伊斯蘭共和國的侵略，還鎖定多個省份的軍事基地」。聲明指出，此舉「公然侵犯伊朗主權，並導致局勢升級，威脅區域安全」。

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