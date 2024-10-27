快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

以色列報復攻擊伊朗 國際反應一覽

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
以色列26日清晨打擊伊朗，德黑蘭部分區域傳出爆炸聲。(路透)
以色列26日清晨打擊伊朗，德黑蘭部分區域傳出爆炸聲。(路透)

以色列今天對伊朗各地軍事目標發動致命報復攻擊之後，穆斯林國家指責以色列加劇衝突，美國和英國則呼籲「緩和局勢」。

法新社報導，以色列飛機攻擊伊朗多個地區的軍事基地、飛彈發射場和其他系統，以報復本月稍早的飛彈攻擊。伊朗表示，兩名士兵在攻擊中死亡。

以下是各國反應：

●美國

美國今天敦促伊朗停止攻擊以色列，以結束這種戰事循環，「不要讓局勢進一步升級」。

國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）告訴記者，以色列的「回應是在行使自衛權，特別避開人口稠密地區，僅聚焦軍事目標」。

「我們的目標是加快外交努力，並降低中東地區的緊張局勢。」

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲「緩和局勢」，還說伊朗不應對以色列的攻擊做出回應。

「我認為我們必須非常清楚地表明，以色列確實有權自衛，但我們一直在敦促各方克制，這就是為什麼我今天講很白，伊朗不應該做出回應。」

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯譴責以色列，並警告不要進一步擴大中東衝突。

沙國外交部表示，「沙烏地阿拉伯對以色列的攻擊表示譴責」，重申「拒絕該地區衝突升級的堅定立場」，因為這威脅到中東國家和人民的安全與穩定。

●敘利亞

敘利亞「聲援」盟友伊朗，敘國外交部表示支持「伊朗自衛、保護其領土和公民生命的合法權利」。

●伊拉克

伊拉克指責以色列擴大中東衝突，並譴責全球不採取行動。

約旦

約旦表示，這次攻擊「違反國際法和（伊朗）主權，並導致局勢危險升級，導致該地區緊張局勢加劇」。

外交部發言人庫達（Sufyan Qudah）呼籲國際社會「擔起責任，立即採取措施制止以色列對加薩、約旦河西岸和黎巴嫩的侵略，作為減少局勢升級的第一步」。

●巴基斯坦

巴基斯坦譴責以色列的攻擊，稱其對中東衝突升級負有「全部責任」。

外交部在聲明中表示：「這些攻擊破壞地區和平與穩定之路，並導致本已動蕩的地區局勢危險升級。」

●哈瑪斯

在加薩與以色列交戰、並得到伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭運動「哈瑪斯」猛烈批評以色列。

哈瑪斯在聲明中表示：「我們以最強烈的措辭譴責猶太復國主義對伊朗伊斯蘭共和國的侵略，還鎖定多個省份的軍事基地」。聲明指出，此舉「公然侵犯伊朗主權，並導致局勢升級，威脅區域安全」。

中東 以色列 伊朗 約旦 美國 飛彈

延伸閱讀

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

影／直擊哈瑪斯首領藏身處！堆滿聯合國口糧 保險櫃塞大批現金香水

誤打誤撞 以軍擊斃哈瑪斯領袖純屬巧合

哈瑪斯領袖辛瓦喪命 大陸外交部：巴勒斯坦各派應加強團結

相關新聞

以色列報復攻擊伊朗 國際反應一覽

以色列今天對伊朗各地軍事目標發動致命報復攻擊之後，穆斯林國家指責以色列加劇衝突，美國和英國則呼籲「緩和局勢」

黎巴嫩國家通訊社：以色列鎖定貝魯特南郊攻擊

黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（National News Agency）今天報導，以色列軍隊再度發出疏散警告後，對貝魯特以...

摧毀12座燃料混合器！以色列重創伊朗飛彈生產 象徵性打擊前核武設施

以色列26日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中12座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合器...

遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火

以色列今天空襲伊朗至少造成4死，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗自衛決心沒有極限；伊朗軍方則指德黑蘭有權採取行動進行回應，但...

肖爾茨警告伊朗不要「加劇緊張局勢」 伊朗官媒淡化襲擊的嚴重性

在以色列對伊朗軍事目標的夜間襲擊之後，德國總理肖爾茨當日（10月26日）呼籲伊朗避免採取加劇緊張局勢的行動。

以3波空襲 伊朗稱將對等回應

以色列軍方廿六日凌晨實施三波空襲，打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，以報復一日遭伊朗彈道飛彈攻擊。德黑蘭指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。