快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

黎巴嫩國家通訊社：以色列鎖定貝魯特南郊攻擊

中央社／ 貝魯特27日綜合外電報導
圖為23日黎巴嫩貝魯特南郊遭到以色列空襲，建築物冒出火焰和濃煙。（美聯社）
圖為23日黎巴嫩貝魯特南郊遭到以色列空襲，建築物冒出火焰和濃煙。（美聯社）

黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（National News Agency）今天報導，以色列軍隊再度發出疏散警告後，對貝魯特以南進行攻擊。

國家通訊社午夜過後不久報導，以色列「瞄準貝魯特南郊」。

以色列軍隊稍早敦促黎巴嫩首都南郊兩個街區的居民撤離家園。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體平台X發文表示：「你們位於隸屬真主黨設施和利益之處附近，以色列國防軍（IDF）即將對他們展開行動。」

以色列 社群媒體 黎巴嫩

延伸閱讀

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

以軍首度證實！真主黨領袖潛在接班人薩菲丁已死於月初空襲

以軍持續打擊真主黨 發撤離令後隨即空襲貝魯特南郊

以軍左右開轟！北加薩民宅遇襲73死 真主黨貝魯特武器設施淪瓦礫

相關新聞

以色列報復攻擊伊朗 國際反應一覽

以色列今天對伊朗各地軍事目標發動致命報復攻擊之後，穆斯林國家指責以色列加劇衝突，美國和英國則呼籲「緩和局勢」

黎巴嫩國家通訊社：以色列鎖定貝魯特南郊攻擊

黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（National News Agency）今天報導，以色列軍隊再度發出疏散警告後，對貝魯特以...

摧毀12座燃料混合器！以色列重創伊朗飛彈生產 象徵性打擊前核武設施

以色列26日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中12座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合器...

遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火

以色列今天空襲伊朗至少造成4死，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗自衛決心沒有極限；伊朗軍方則指德黑蘭有權採取行動進行回應，但...

肖爾茨警告伊朗不要「加劇緊張局勢」 伊朗官媒淡化襲擊的嚴重性

在以色列對伊朗軍事目標的夜間襲擊之後，德國總理肖爾茨當日（10月26日）呼籲伊朗避免採取加劇緊張局勢的行動。

以3波空襲 伊朗稱將對等回應

以色列軍方廿六日凌晨實施三波空襲，打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，以報復一日遭伊朗彈道飛彈攻擊。德黑蘭指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。