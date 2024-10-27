黎巴嫩國家通訊社：以色列鎖定貝魯特南郊攻擊
黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（National News Agency）今天報導，以色列軍隊再度發出疏散警告後，對貝魯特以南進行攻擊。
國家通訊社午夜過後不久報導，以色列「瞄準貝魯特南郊」。
以色列軍隊稍早敦促黎巴嫩首都南郊兩個街區的居民撤離家園。
以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體平台X發文表示：「你們位於隸屬真主黨設施和利益之處附近，以色列國防軍（IDF）即將對他們展開行動。」
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