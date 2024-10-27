以3波空襲 伊朗稱將對等回應

以色列軍方廿六日凌晨實施三波空襲，打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，以報復一日遭伊朗彈道飛彈攻擊。德黑蘭指稱成功抵禦攻勢，但兩名軍人喪生，部分地點受到有限損害。美國敦促伊朗停止攻擊以色列，中止報復循環。

華爾街日報和路透報導，這次以軍攻勢似乎仔細斟酌，以防導致重大升溫，未針對伊朗最敏感的石油和核設施。伊朗防空部門說，以軍鎖定首都德黑蘭所在的德黑蘭省、西部胡齊斯坦省和伊拉姆省等省的軍事中心。

紐約時報報導，這是自一九八○年代兩伊戰爭以來，伊朗安全據點首度遭外國空軍襲擊。三名以國官員透露，戰機、無人機等逾百架作戰飛機參與行動，先打擊在敘利亞、伊拉克的防空設施，預防伊朗盟友協防，接著襲擊伊朗防空系統；下一波則打擊伊朗長程飛彈製造地點。約廿地點遇襲。以媒耶路撒冷郵報報導，Ｆ─35匿蹤戰機也加入行動。

美國官員說，以色列攻擊數小時前曾通知美方，但美國未參與行動；一名官員說，美國總統拜登與以色列總理內唐亞胡十月稍早曾通話，討論以方襲擊計畫。美國曾敦促以色列不要攻擊石油和核設施。

知情人士透露，數個阿拉伯和歐洲國家曾在攻擊數小時前，向伊朗傳達來自以色列的警告，內容概述以色列打算鎖定的目標，並說會避開石油和核設施，但也稱德黑蘭若報復，後續以方攻勢將更猛烈。

以軍發言人哈加里說，這次襲擊是基於以方有責任回應伊朗及其代理人勢力的攻擊，但伊朗若開啟新一波攻勢，「我們將有義務回應」。美國國安會發言人塞維特說，美方敦促伊朗停止攻擊以色列，結束戰事循環，並說以方是行使自衛權，避開人口稠密區而鎖定軍事目標。

伊朗外交部則聲明，伊朗依聯合國憲章有權利和責任自衛，對抗境外侵略行動。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社稱，以色列無疑會面臨「對等回應」。

洛杉磯加州大學政治學者凱伊說，以軍攻勢限於軍事目標，目前看來是讓這輪衝突保持克制的「最佳情況」，給伊朗下台階，但「我們仍置身不同以往的境地，因為以色列、伊朗現在直接且公開衝突」。

以色列智庫國家安全研究所專家希特里諾維奇說，以色列廣泛、重大的襲擊仍挑戰德黑蘭領導層形象，伊朗斟酌如何回應時面臨複雜的兩難。

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