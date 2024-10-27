肖爾茨警告伊朗不要「加劇緊張局勢」 伊朗官媒淡化襲擊的嚴重性

在以色列對伊朗軍事目標的夜間襲擊之後，德國總理肖爾茨當日（10月26日）呼籲伊朗避免採取加劇緊張局勢的行動。

肖爾茨在社交媒體平台X上表示：「我對伊朗的態度非常明確：不能進行再繼續大規模升級的反應。現在必須結束。這將為中東地區的和平發展提供機會。」

肖爾茨還表示，以色列今日通報德國，他們已「對伊朗的軍事設施進行了精確打擊，以回應伊朗近期對以色列的大規模火箭襲擊」，並稱「採取了措施以將人員傷亡降至最低。」

他同時呼籲在加沙地區達成停火協議，並釋放仍在加沙被扣押的以色列人質。他還呼籲在黎巴嫩達成停火協議。

肖爾茨指出：「我們期望真主黨撤退到利塔尼河以北，這樣才能讓這裡的和平發展成為可能。」

以色列多次呼籲真主黨撤退到利塔尼河以北。利塔尼河該河位於邊境北部約30公裡處，是黎巴嫩南部的重要水源，對該國至關重要。

俄羅斯警告可能出現「爆炸性升級」

俄羅斯警告稱，以色列和伊朗之間的敵對行動可能會在以色列對伊朗軍事目標的夜間襲擊後出現「爆炸性升級」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示：「我們敦促所有相關方保持克制，停止暴力，避免事態發展成災難性的局面。「

真主黨稱其已向以色列空軍基地發射無人機

伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵組織稱，已於周六（10月26日）對以色列特爾諾夫空軍基地發動了無人機襲擊。

這是該組織首次聲稱對位於特拉維夫南部的該設施發動攻擊。

真主黨還稱向位於黎巴嫩南部阿伊塔爾-沙布（Aita al-Shaab）村附近的以色列軍隊發射了一連串火箭。

在過去兩周內，該村莊與以色列軍隊之間的衝突頻繁發生。

目前尚未有關於以色列對這一所聲稱的襲擊的反應報導。

巴基斯坦、卡塔爾、伊拉克譴責以色列空襲

巴基斯坦、卡塔爾和伊拉克均對以色列的空襲行動提出批評，稱此舉可能嚴重威脅中東地區的安全。

卡塔爾外交部敦促各方保持克制並進行對話，巴基斯坦則表示「空襲破壞了地區和平與穩定之路，也在已經不穩定的地區造成了危險的衝突升級」。

巴基斯坦外交部聲明還指出，「以色列應對當前的衝突升級和擴大的局勢負全責。」

伊拉克批評國際社會保持 「沉默」。

伊拉克政府發言人阿拉瓦迪（Basim Alawadi）在聲明中表示，「佔領他國的猶太復國主義組織繼續其侵略性政策，通過明目張膽、不顧後果的攻擊，擴大了地區衝突。」

伊朗輿論對以色列空襲如何反應？

熟悉當地語言的德國之聲記者索爾坦扎德（Amir Soltanazadeh）分享了伊朗媒體對以色列空襲伊朗的反應。

索爾坦扎德介紹說，在以色列空襲發生之後，伊朗官方媒體最初保持沉默。

這與伊朗境內社交媒體上的動態形成鮮明對比，網民在Telegram和X等平台上分享了夜空中明亮的火光和巨大的聲響的視頻。

與伊朗情報和安全機構相關的帳號在社交媒體上警告稱，向外國媒體分享圖像可能被視為間諜行為，這是阻止公眾傳播襲擊信息的策略的一部分。與伊斯蘭革命衛隊相關的Telegram頻道發布了城市區域的圖片，聲稱未發生重大事件。

「這不是我們與以色列的戰爭；這是你們的戰爭！」

民眾在社交媒體上廣泛分享眾多視頻後，伊朗國家廣播公司（IRIB）簡要承認聽到巨大響聲，但仍否認發生任何襲擊。

最終，一些伊朗官方媒體承認發生了襲擊，但聲稱伊朗防空系統成功攔截了襲擊。隨後，官媒淡化了襲擊的嚴重性。

周六早晨，多名官媒記者出現在德黑蘭繁忙的公共區域，試圖通過宣稱生活正常進行來減輕襲擊的影響。據官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，民航組織發言人稱，「航班將於（當地時間）上午9:00恢復正常」。

一些社交媒體用戶對此回應道：「這不是我們與以色列的戰爭；這是你們的戰爭！」

伊朗官媒稱兩名士兵在襲擊中喪生

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）援引伊朗軍方的聲明稱，以色列夜間對伊朗軍事設施的襲擊導致兩名士兵死亡。官媒伊朗通訊社和國家電視台也引用了軍方同樣的聲明。

聲明中表示：「在面對猶太復國主義罪惡政權的炮火時，伊朗伊斯蘭共和國軍隊失去了兩名戰士，他們在夜間捍衛領土時英勇犧牲。」

此前，伊朗官媒僅提到部分地點遭到「有限損害」。

伊朗官員明確表示不希望與以色列直接開戰。有分析認為，在這種謹慎態度的背後，是伊朗面臨的巨大的經濟壓力，讓它不願意捲入與以色列代價高昂的戰爭。因其核計劃遭到美國和歐洲的嚴厲制裁，伊朗不得不逐步靠攏俄羅斯和中國。

這是以色列首次公開宣稱在伊朗境內展開軍事行動，其攻擊目標是軍事設施，但避開了拜登政府警告不要觸碰的敏感核設施。

（綜合報導）

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