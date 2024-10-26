伊朗東南部邊防衛隊遭武裝分子伏擊 釀10人喪命

伊朗官方媒體引述內政部的說法報導，動盪的國內東南部地區今天發生武裝分子攻擊事件，導致10名邊境防衛隊人員喪生，這是最新一起有關疑似伊斯蘭遜尼派武裝分子的衝突事件。

路透社報導，遇害的10名邊防衛隊人員是在接壤阿富汗和巴基斯坦的地區遭到伏擊，當地長期以來一直是伊朗安全部隊與遜尼派武裝分子、毒品販運者發生衝突的區域。

美聯社報導，這起事件發生於伊朗的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan），最初消息僅提到「歹徒」發動襲擊，沒有更多資訊。不久之後，伊朗官媒指出，有10名邊防衛隊人員身亡。

阿富汗、伊朗和巴基斯坦俾路支人（Baluch）倡議組織HalVash表示，襲擊目標似乎是安全部隊的兩輛車，車上所有人員都已死亡。

遭伏擊的卡車外觀似乎只見子彈造成的彈孔，未見爆炸痕跡。

Iranian Security Forces Martyred in Fighting with Terrorists in Sistan and Baluchestanhttps://t.co/2TesfujPBO pic.twitter.com/F0hP5b4mcx — Fars News Agency (@EnglishFars) 2024年10月26日

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