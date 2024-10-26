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美國促伊朗別反擊以色列 中止報復輪迴
以色列空襲伊朗報復飛彈攻擊後，美國今天敦促伊朗別攻擊以色列，中止雙方間的報復輪迴。
法新社報導，美國國家安全會議（National SecurityCouncil）發言人塞維特（Sean Savett）告訴媒體：「我們敦促伊朗停止對以色列發動攻擊，以結束這種戰事循環，不要讓局勢進一步升級。」
以色列軍方今天對伊朗發動空襲，擊中多個地區的軍事基地、飛彈設施與其他系統。
塞維特還說：「他們的回應是在行使自衛權，特別避開人口稠密地區，僅聚焦軍事目標。」
塞維特強調美方未參與以軍這次的空襲，「我們的目標是加快外交努力，並降低中東地區的緊張局勢」。
拜登政府一名高層說，總統拜登與他的國安團隊「最近幾週與以色列合作，鼓勵以色列採取具針對性、相稱且對平民傷害較低的回應措施」。
這名官員向媒體表示「今晚似乎正是這樣發展。」
美國總統拜登鼓勵以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）「規劃回擊時應考量不讓以色列再遭遇進一步襲擊，同時降低局勢升溫風險」，認為這是美以共同的目標。
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