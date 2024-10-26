以軍證實報復伊朗行動落幕！稱成功挫敗對以色列的直接威脅

以色列於當地時間26日清晨2點半起對伊朗展開報復行動，以色列軍方稍早發布聲明宣布，已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。

以色列國防軍在聲明說，「報復性打擊已完成，任務也已成功。我們的飛機已安全返航。」並指以色列空軍襲擊伊朗「飛彈製造設施」，據稱這些設施用於生產伊朗去年向以色列發射的飛彈。此外，以軍也打擊了「地對空飛彈陣列和伊朗額外的空中能力」。

以軍發言人哈加里證實，「我們對伊朗的軍事目標進行針對性的精確打擊，挫敗了對以色列的直接威脅。以色列國防軍已完成使命。」並警告伊朗若發起新一輪攻擊，以色列將「有義務回應」。

伊朗目前時間為當地早上7點許，伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，以色列26日清晨襲擊全國多個軍事設施，對部分地區造成「有限損害」。

報導指出，以色列襲擊「德黑蘭省、胡齊斯坦省（Khuzestan）和伊拉姆省（Ilam）的部分軍事目標」，但伊朗的「綜合防空系統成功攔截和反擊此次襲擊」。

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