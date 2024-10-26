以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

以色列於當地時間26日清晨2點半起對伊朗展開報復行動，CNN引述兩名消息來源說法，以色列發動3輪打擊後已結束行動，據悉持續數小時。

紐約時報引述兩名以色列官員指出，攻擊行動在夜間大約襲擊了伊朗20處據點，並於稍早結束行動。

伊朗目前為當地時間清晨6點半，消息人士指目前尚不清楚以色列造成的確切目標和損害程度。伊朗官方尚未對此發表評論，但伊朗媒體似乎淡化空襲造成的影響，稱德黑蘭機場運作正常，沒有人員傷亡。

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