敘利亞也遭殃！大馬士革傳爆炸聲 防空部隊攔截敵對飛彈

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，同時敘利亞媒體報導，敘利亞首都大馬士革附近也傳出多起爆炸聲。

路透引述敘利亞國家通訊社SANA報導，此次攻擊針對敘利亞中部和南部的軍事地點，並指敘利亞防空部隊攔截了敵對飛彈並將其擊落。

以色列誓言對伊朗10月1日發動的大規模飛彈襲擊做出回應，而隨著以軍開始對伊朗進行攻擊，中東戰事恐進一步擴大。

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