快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

聽新聞
0:00 / 0:00

敘利亞也遭殃！大馬士革傳爆炸聲 防空部隊攔截敵對飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列對伊朗展開報復行動之際，敘利亞首都大馬士革附近稍早也傳出多起爆炸聲。取自X
以色列對伊朗展開報復行動之際，敘利亞首都大馬士革附近稍早也傳出多起爆炸聲。取自X

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，同時敘利亞媒體報導，敘利亞首都大馬士革附近也傳出多起爆炸聲。

路透引述敘利亞國家通訊社SANA報導，此次攻擊針對敘利亞中部和南部的軍事地點，並指敘利亞防空部隊攔截了敵對飛彈並將其擊落。

以色列誓言對伊朗10月1日發動的大規模飛彈襲擊做出回應，而隨著以軍開始對伊朗進行攻擊，中東戰事恐進一步擴大。

伊朗 敘利亞 飛彈

延伸閱讀

開始報復！以色列軍稱正打擊伊朗軍事目標 德黑蘭傳爆炸聲

為何全世界該擔心以色列和伊朗開戰？紐時分析4大理由

以色列報復在即！紐時曝伊朗已處備戰狀態 1狀況將不還手

以色列連日空襲 敘利亞黎巴嫩住宅大樓傳死傷

相關新聞

以軍證實報復伊朗行動落幕！稱成功挫敗對以色列的直接威脅

以色列於當地時間26日清晨2點半起對伊朗展開報復行動，以色列軍方稍早發布聲明宣布，已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」...

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

以色列於當地時間26日清晨2點半起對伊朗展開報復行動，CNN引述兩名消息來源說法，以色列發動3輪打擊後已結束行動，據悉持...

敘利亞也遭殃！大馬士革傳爆炸聲 防空部隊攔截敵對飛彈

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，同時敘利亞媒體報導，敘利亞首都大馬士革附近也傳出多起爆炸聲。

以色列內閣一致通過空襲伊朗！CNN：正在進行第二波打擊

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，以色列總理辦公室向CNN表示，以色列安全內閣一致投票贊成對伊朗發動空襲。此外，根據熟悉以...

以色列果真未轟伊朗核設施！前CIA局長：伊朗資源耗盡、反擊選擇不多

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，NBC引述美國總統拜登政府高階官員消息報導，截至目前，以色列的攻擊似乎僅限於軍事目標，也...

深怕捲入以伊衝突 傳美國已向沙國提供防禦保證

波灣國家深怕捲入伊朗與以色列衝突，彭博資訊引述知情人士說法，美國已向沙烏地阿拉伯發出訊號，稱已準備好幫助保衛沙國免受伊朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。