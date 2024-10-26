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以色列內閣一致通過空襲伊朗！CNN：正在進行第二波打擊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列內閣一致通過空襲伊朗，目前正在進行第二波打擊。圖為以色列國防軍發言人哈加里稍早在影片中宣布對伊朗發動精準打擊。法新社
以色列內閣一致通過空襲伊朗，目前正在進行第二波打擊。圖為以色列國防軍發言人哈加里稍早在影片中宣布對伊朗發動精準打擊。法新社

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，以色列總理辦公室向CNN表示，以色列安全內閣一致投票贊成對伊朗發動空襲。此外，根據熟悉以色列行動的消息人士透露，截至伊朗當地時間26日凌晨5點多，以色列對伊朗的軍事行動仍在繼續，正在對伊朗進行第二波打擊。

以色列總理辦公室指出，以色列安全內閣在空襲發動前幾小時透過電話進行。

在德黑蘭傳出爆炸聲後，以色列軍方26日稍早證實，正在襲擊伊朗的軍事目標。

以色列官員尚未透露有關軍事目標的數量和性質等，但預計以軍將在行動結束後分享更多細節。

伊朗尚未對此攻擊發表評論。伊朗國家通訊社報導，目前尚未有人員傷亡。

以色列 伊朗 空襲

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