以色列內閣一致通過空襲伊朗！CNN：正在進行第二波打擊

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，以色列總理辦公室向CNN表示，以色列安全內閣一致投票贊成對伊朗發動空襲。此外，根據熟悉以色列行動的消息人士透露，截至伊朗當地時間26日凌晨5點多，以色列對伊朗的軍事行動仍在繼續，正在對伊朗進行第二波打擊。

以色列總理辦公室指出，以色列安全內閣在空襲發動前幾小時透過電話進行。

在德黑蘭傳出爆炸聲後，以色列軍方26日稍早證實，正在襲擊伊朗的軍事目標。

以色列官員尚未透露有關軍事目標的數量和性質等，但預計以軍將在行動結束後分享更多細節。

伊朗尚未對此攻擊發表評論。伊朗國家通訊社報導，目前尚未有人員傷亡。

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