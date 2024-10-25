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蓄意攻擊？以空襲黎南3記者喪命 來自黎巴嫩電視台、真主黨媒體

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導
以色列今天凌晨空襲黎巴嫩南部小鎮哈士巴雅，造成至少3名記者喪命、數人受傷。 美聯社
以色列今天凌晨空襲黎巴嫩南部小鎮哈士巴雅，造成至少3名記者喪命、數人受傷。 美聯社

黎巴嫩衛生部和當地媒體報導，以色列今天凌晨空襲黎巴嫩南部小鎮哈士巴雅（Hasbaya），造成至少3名記者喪命、數人受傷，事發當時他們正在供媒體下榻的青年旅館裡睡覺。

路透社報導，根據受害記者服務的媒體各自發表的聲明，遇害者包括親伊朗的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）攝影師那賈爾（Ghassan Najjar）、工程師芮達（Mohamed Reda），以及真主黨媒體瑪納電視台（Al-Manar）攝影師卡西姆（Wissam Qassem）。

這次空襲是以軍與黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）交戰1年以來，媒體工作者死傷人數最多的一天。

以色列方面並未立即回應此事；以色列向來不承認蓄意攻擊記者。

先前已有5名記者在以色列打擊黎國境內真主黨分子期間喪命，其中包括路透社影像記者阿布杜拉（Issam Abdallah）。

哈士巴雅是一座穆斯林和基督徒共同居住的城鎮。近幾週以來，哈士巴雅周邊地區多次遭到襲擊，但發生在今天凌晨3時的空襲，是以軍首次直接對這座城鎮展開攻擊。

黎巴嫩資訊部長馬卡瑞（Ziad Makary）說：「這是戰爭罪行。」

至少有18名記者下榻鎮上的青年旅館，他們分別來自天空新聞網（Sky News）、半島電視台（Al-Jazeera）和黎巴嫩數家電視台等6家媒體機構。

馬雅丁電視台總監加桑（Ghassan bin Jiddo）透過X平台上的官方帳號表示，這是「蓄意」攻擊，「我們將這項戰爭罪行的責任完全歸咎於占領者（以色列），馬雅丁團隊在內的記者都淪為攻擊的目標」。

以色列 伊朗 真主黨 空襲 黎巴嫩

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