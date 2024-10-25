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紐時：彈海洗地或不還手 伊朗視以色列動武程度

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

以色列表明報復伊朗10月1日發射近200枚飛彈的攻擊。據伊朗內部人士透露，德黑蘭應對計畫將視以軍動手程度，可以選擇不還手，也可以動用千枚彈道飛彈再打以色列。

伊朗1日晚間發射約200枚彈道飛彈打擊以色列各處，報復對方今年接連狙殺哈瑪斯、真主黨高層；以色列表明定會回擊，但目前尚未動手。

紐約時報指出，4位不願具名的伊朗官員本週在電訪時透露，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已下令研擬多項軍事預案應對以色列回擊，程度將取決於以色列動武的嚴重性。4名消息來源裡有兩人是伊朗革命衛隊成員。

4人表示，若以色列的打擊造成大範圍毀損與慘重傷亡，伊朗就會再報復，反之以軍若只針對少數軍事基地與儲放飛彈、無人機的庫房採取有限度打擊，伊朗事後可能不還手。

然而他們表示，哈米尼指示若以色列襲擊石油、能源基礎設施或核設施，或是暗殺伊朗高級官員，伊朗方面定然反擊。

若要報復以色列造成重大傷害，伊朗考慮的應對措施包含發射多達1000枚彈道飛彈打擊以色列、拉高代理人武裝組織於中東的攻擊、打亂走波斯灣、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的全球能源供應及航運。

與伊朗政府關係密切的政治分析師伊瑪尼（NasserImani）於電訪時說：「目前的想法是，若以色列採取的是象徵而有限度的攻擊，伊朗考慮不還手，中止報復循環；伊朗目前是真的不想與以色列大打。看不出中東爆發大戰對德黑蘭有何好處。」

伊瑪尼表示，現階段伊朗沒把與以色列交戰視同死生大事，還認為拉長衝突具有破壞性，不利伊朗新政府與西方談判以解除美國嚴厲制裁來挽救經濟。

以色列 伊朗 彈道飛彈

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