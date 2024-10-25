以色列報復在即！紐時曝伊朗已處備戰狀態 1狀況將不還手

以色列據傳將於近期對伊朗展開報復行動，紐約時報報導，伊朗已處於備戰狀態，同時也力求避免戰爭。

報導引述4名伊朗官員報導，伊朗最高領袖哈米尼下令武裝部隊制定多項計畫，以應對以色列的報復行動。他們警告，若造成重大損失或人員傷亡，伊朗將發動攻擊，但若以色列只針對有限數量的軍事據點和武器庫，伊朗可能不會還手。

這些官員進一步指出，若以色列攻擊石油基地、核設施或以高階官員為目標，伊朗肯定會反擊，潛在選擇包括使用多達1000枚彈道飛彈攻擊或中斷該地區的能源供給。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間向俄羅斯媒體表示，若以色列發動攻擊，伊朗的回應將是相稱且經過深思熟慮。

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