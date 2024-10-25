聽新聞
0:00 / 0:00
以色列報復在即！紐時曝伊朗已處備戰狀態 1狀況將不還手
以色列據傳將於近期對伊朗展開報復行動，紐約時報報導，伊朗已處於備戰狀態，同時也力求避免戰爭。
報導引述4名伊朗官員報導，伊朗最高領袖哈米尼下令武裝部隊制定多項計畫，以應對以色列的報復行動。他們警告，若造成重大損失或人員傷亡，伊朗將發動攻擊，但若以色列只針對有限數量的軍事據點和武器庫，伊朗可能不會還手。
這些官員進一步指出，若以色列攻擊石油基地、核設施或以高階官員為目標，伊朗肯定會反擊，潛在選擇包括使用多達1000枚彈道飛彈攻擊或中斷該地區的能源供給。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間向俄羅斯媒體表示，若以色列發動攻擊，伊朗的回應將是相稱且經過深思熟慮。
【BB call爆炸整理包】
▪黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言