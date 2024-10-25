心酸畫面曝光…加薩女童背受傷妹妹「赤腳走2公里」：她被車撞想找醫生

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發戰爭後，加薩一片頹垣敗瓦，醫療資源貧乏，根據《天空新聞》、阿拉伯衛星電視台等媒體報道，巴勒斯坦一名記者10月21日在加薩中部遇上令人心酸的場面，一個女童背著左腿打著石膏的妹妹，赤腳走在路上，徒步為妹妹尋找醫生。

巴勒斯坦記者哈穆達（Alaa Hamouda）問女童為何背著妹妹時，她回答：「她被車撞了。」她並表示，「我好累，我已經背她1小時了，但她不能走路。」

當時女童已徒步行走逾2公里，表示要帶著妹妹去Al-Bureij廣場（Muntazah Al-Bureij），因為那裏有醫護人員。哈穆達提議開車載兩姐妹去找醫生。

三人坐上汽車後，在影片中兩個孩子坐在汽車後座，小女孩的妹妹也摘下頭上的外套，露出天真無邪的臉孔，到達目的地後，女童下車後再次抱起妹妹離開。

根據加薩衛生部的數字，自2023年10月7日以巴戰爭爆發，加薩的死亡人數已經超過4.2萬人，逾10萬人受傷，戰爭導致當地滿目瘡痍，約九成人口流離失所。

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文章授權轉載自《香港01》

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