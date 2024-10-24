加薩民防機構：以色列襲中部避難所 至少17人亡

加薩走廊民防機構表示，以色列今天襲擊加薩中部紐瑟拉特地區一間由學校改建的避難所，造成至少17人喪命；以色列軍方則稱，以軍攻擊巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的武裝分子。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以軍襲擊紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的書哈達（Al-Shuhada）學校，至少有17人殞命、數十人受傷。

當地的艾爾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）也稱這間學校遭到空襲，並證實前述的死亡人數。

哈瑪斯（Hamas）當局的媒體辦公室發布聲明說：「數以千計流離失所的民眾在那間學校避難，其中大部分是孩童與婦女。」

以色列軍方則指出，以軍對學校發動攻擊是鎖定哈瑪斯的武裝分子。

近幾個月來，以色列部隊攻擊了加薩走廊各地數間由學校改建的避難所，並堅稱目標是哈瑪斯武裝分子。

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