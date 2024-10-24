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不甩國際法！以軍遭爆強迫巴人「人肉掃雷」 直言：自己生命更重要

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列士兵5月在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。資料照片。路透
以色列士兵5月在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。資料照片。路透

CNN 24日報導，根據一名以色列國防軍士兵和5名自稱是受害人的前被拘留者說法，以軍在加薩走廊強迫巴勒斯坦人進入可能安裝了詭雷的房子與隧道，進行人肉掃雷，以避免以軍部隊陷入險境。

該士兵表示，這種做法在加薩走廊的以軍部隊之間很普遍。他說，自己的單位控制了兩名巴勒斯坦犯人，目的很明確，利用他們探測危險場所。這位以軍士兵解釋，「我們告訴他們，在我們之前進入建築物。如果有任何詭雷，他們會爆炸，不是我們」。

報導稱，這種做法在以軍內如此普遍，以至於有了一個名字，叫「蚊子協議」（mosquito protocol）；以軍使用這種做法的確切規模和範圍不詳，但該以軍士兵和5名巴勒斯坦平民的證詞都顯示，這種情況在整個加薩走廊很普遍，地點包括加薩北部、加薩市、汗尤尼斯和拉法。

該以軍士兵解釋，他的單位當時在加薩北部，起初使用進入可疑建築物之前的標準程序，派出一隻狗、用戰車砲彈或裝甲推土機，在可疑建築物的側面打出一個洞。

然而，在今年春季的某一天，一名情報官帶著2名巴勒斯坦被拘留者到場。2名人均為男性，分別為16歲和20歲。情報官宣稱他們跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯有關，把他們用作進入建築物之前的人肉盾牌。當該士兵質疑時，其中一名長官說，「最好是巴勒斯坦人會爆炸，而不是我們的士兵」。

這位以軍士兵表示，「這十分令人震驚，但在加薩幾個月後，你往往不會頭腦清醒，你只是累了，我顯然更願意讓我的士兵活著。但是，你知道，這不是世界運作的方式」。

該士兵說，他跟同袍2天後拒絕用該作法繼續進行，並且跟資深指揮官對質。該士兵說，指揮官先告訴他們，「不要考慮國際法」，他們自己的生命「更重要」，最終讓步釋放了那2名巴勒斯坦人。該士兵指出，2人獲釋的事實清楚向他表明，他們與哈瑪斯沒有關聯，「他們不是恐怖分子」。

CNN透過「打破沉默」組織跟這名士兵聯繫。該組織為以軍士兵提供發聲的論壇與核實證詞，還向CNN提供了3張佐證用的照片。該以軍士兵則說，「我們看到哈瑪斯利用巴勒斯坦人當作人肉盾牌，但就我而言，我軍這麼做讓我感到更痛苦。哈瑪斯是恐怖組織，以軍不應用恐怖組織的作法」。

加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 建築

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