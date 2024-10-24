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法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元、提供裝備給黎軍

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
法國今天針對黎巴嫩危機召開國際會議，總統馬克宏宣布，將向黎國提供1億歐元（約新台幣34.6億元）援助。圖／美聯社
法國今天針對黎巴嫩危機召開國際會議，總統馬克宏宣布，將向黎國提供1億歐元（約新台幣34.6億元）援助。圖／美聯社

法國今天針對黎巴嫩危機召開國際會議，總統馬克宏宣布，將向黎國提供1億歐元（約新台幣34.6億元）援助。這項會議設下高額募款目標，但透過外交途徑解決黎國危機的前景黯淡。

法新社報導，法國今天在首都巴黎召開「國際支持黎巴嫩人民與主權會議」（International Conference in Support of Lebanon’s People and Sovereignty），總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中表示：「這場戰爭必須儘快結束，黎巴嫩境內必須停火。」馬克宏身旁的黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）則是呼籲「國際社會團結起來，共同努力…實現立即停火」。

法國設定了為黎國募集5億歐元援助的目標，較聯合國最初的訴求多了1億歐元。

馬克宏表示，除了金援之外，巴黎還將「提供裝備給黎巴嫩軍隊」，以便黎國軍隊重新取得南部的控制權，以符合聯合國安理會（UN Security Council）第1701號決議的規範。上述決議終結了以色列與真主黨（Hezbollah）上次於2006年爆發的戰爭。

德國今天也宣布捐款9600萬歐元，響應國際社會對於黎國的人道援助行動。

這場巴黎會議希望透過外交途徑來解決黎巴嫩危機，卻可能因為伊朗和以色列的缺席而受挫。

以色列與伊朗並不在受邀與會的70個國家和15個國際組織之列，且美國也僅派國務卿布林肯（AntonyBlinken）的1名副手代表與會。

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