哈瑪斯盼俄敦促巴勒斯坦自治政府 協商戰後加薩治理
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層在莫斯科與俄方官員會談後告訴俄羅斯新聞社，哈瑪斯希望俄國敦促巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，為加薩走廊戰後建立全國團結政府展開協商。
哈瑪斯（Hamas）政治局成員馬佐克（Mousa Abu Marzouk）與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）在莫斯科會面。
俄羅斯新聞社（RIA）引述馬佐克說：「我們討論了有關巴勒斯坦全國團結，以及建立政府在戰後治理加薩走廊（Gaza Strip）的議題。」
俄新社報導，馬佐克指出，哈瑪斯請求俄羅斯鼓勵阿巴斯（Mahmoud Abbas）就建立團結政府展開協商。阿巴斯正在俄國喀山（Kazan）出席金磚國家（BRICS）峰會。
阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府（PA）在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）部分地區進行有限治理。
巴勒斯坦自治政府是由阿巴斯領導的政治派系法塔組織（Fatah）掌控，長久以來與統治加薩走廊的哈瑪斯關係緊張，2007年雙方曾短暫交戰，結果落敗的法塔組織被趕出加薩走廊。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾表示強烈反對美方所提，戰後由巴勒斯坦自治政府接手掌管加薩走廊的方案。
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