快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

爆炸聲巨響...以軍襲擊大馬士革、黎南 敘黎軍方4名官兵殉職

中央社／ 貝魯特/耶路撒冷24日綜合外電報導
以色列多年來持續打擊敘利亞境內與伊朗相關的設施，但自去年10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」Hamas在加薩走廊爆發戰爭後，以軍加大了打擊敘國境內目標的力道。圖／路透社
以色列多年來持續打擊敘利亞境內與伊朗相關的設施，但自去年10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」Hamas在加薩走廊爆發戰爭後，以軍加大了打擊敘國境內目標的力道。圖／路透社

根據敘利亞黎巴嫩軍方，以色列今天襲擊敘國首都大馬士革和西部城市荷姆斯附近一處軍事據點造成一名士兵陣亡，並在針對黎巴嫩南部的攻擊行動中造成撤離傷患的3名黎國官兵殉職。

路透社報導，敘利亞國防部發布聲明表示，以軍攻擊大馬士革（Damascus）市中心卡夫爾索薩區（KafrSousa），並且襲擊西部城市荷姆斯（Homs）鄉間一處軍事據點，造成1名士兵陣亡，另有7人受傷。

今天稍早，敘利亞國營媒體報導，以軍擊中大馬士革卡夫爾索薩區一棟住宅大樓，爆炸聲全市可聞。

以色列通常不評論特定的敘利亞遇襲報導。

以色列多年來持續打擊敘利亞境內與伊朗相關的設施，但自去年10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭後，以軍加大了打擊敘國境內目標的力道。

此外，以色列昨天猛烈襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區。在以軍發出疏散警告後不久，針對貝魯特外緣接二連三發動攻擊，夜空下可看到濃濃火焰直衝天際。

有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）昨天發聲明表示，他們已升高對以色列的攻擊，除了首度朝以國目標發射精準導引飛彈，並且出動新型無人機。聲明中並未提供更多細節。

法新社報導，黎巴嫩軍方今天表示，3名士兵在黎南執行救援作業時，遭以軍攻擊而殉職。

黎巴嫩軍方聲明指出，「以軍攻擊南部班特吉貝爾鎮（Bint Jbeil）雅特村（Yater）附近執行撤離傷者任務的黎巴嫩軍方人員，造成3人殉職，其中包括1名軍官。」

以色列 哈瑪斯 敘利亞 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列連日空襲 敘利亞黎巴嫩住宅大樓傳死傷

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

以軍首度證實！真主黨領袖潛在接班人薩菲丁已死於月初空襲

以軍持續打擊真主黨 發撤離令後隨即空襲貝魯特南郊

相關新聞

不甩國際法！以軍遭爆強迫巴人「人肉掃雷」 直言：自己生命更重要

CNN 24日報導，根據一名以色列國防軍士兵和5名自稱是受害人的前被拘留者說法，以軍在加薩走廊強迫巴勒斯坦人進入可能安裝...

加薩民防機構：以色列襲中部避難所 至少17人亡

加薩走廊民防機構表示，以色列今天襲擊加薩中部紐瑟拉特地區一間由學校改建的避難所，造成至少17人喪命；以色列軍方則稱，以軍...

法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元、提供裝備給黎軍

法國今天針對黎巴嫩危機召開國際會議，總統馬克宏宣布，將向黎國提供1億歐元（約新台幣34.6億元）援助。這項會議設下高額募...

巴勒斯坦主席赴金磚峰會 控以色列想清空加薩走廊

金磚國家峰會正於俄羅斯城市喀山（Kazan）進行，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今天說，以色列目標是「清空」加薩走廊的巴勒斯...

哈瑪斯盼俄敦促巴勒斯坦自治政府 協商戰後加薩治理

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層在莫斯科與俄方官員會談後告訴俄羅斯新聞社，哈瑪斯希望俄國敦促巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，...

爆炸聲巨響...以軍襲擊大馬士革、黎南 敘黎軍方4名官兵殉職

根據敘利亞和黎巴嫩軍方，以色列今天襲擊敘國首都大馬士革和西部城市荷姆斯附近一處軍事據點造成一名士兵陣亡，並在針對黎巴嫩南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。