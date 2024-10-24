爆炸聲巨響...以軍襲擊大馬士革、黎南 敘黎軍方4名官兵殉職
根據敘利亞和黎巴嫩軍方，以色列今天襲擊敘國首都大馬士革和西部城市荷姆斯附近一處軍事據點造成一名士兵陣亡，並在針對黎巴嫩南部的攻擊行動中造成撤離傷患的3名黎國官兵殉職。
路透社報導，敘利亞國防部發布聲明表示，以軍攻擊大馬士革（Damascus）市中心卡夫爾索薩區（KafrSousa），並且襲擊西部城市荷姆斯（Homs）鄉間一處軍事據點，造成1名士兵陣亡，另有7人受傷。
今天稍早，敘利亞國營媒體報導，以軍擊中大馬士革卡夫爾索薩區一棟住宅大樓，爆炸聲全市可聞。
以色列通常不評論特定的敘利亞遇襲報導。
以色列多年來持續打擊敘利亞境內與伊朗相關的設施，但自去年10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭後，以軍加大了打擊敘國境內目標的力道。
此外，以色列昨天猛烈襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區。在以軍發出疏散警告後不久，針對貝魯特外緣接二連三發動攻擊，夜空下可看到濃濃火焰直衝天際。
有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）昨天發聲明表示，他們已升高對以色列的攻擊，除了首度朝以國目標發射精準導引飛彈，並且出動新型無人機。聲明中並未提供更多細節。
法新社報導，黎巴嫩軍方今天表示，3名士兵在黎南執行救援作業時，遭以軍攻擊而殉職。
黎巴嫩軍方聲明指出，「以軍攻擊南部班特吉貝爾鎮（Bint Jbeil）雅特村（Yater）附近執行撤離傷者任務的黎巴嫩軍方人員，造成3人殉職，其中包括1名軍官。」
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