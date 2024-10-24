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憂涉戰爭罪 以色列前國安顧問籲以軍拒非法命令

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

以色列國家安全委員會（NSC）前副主席埃齊昂警告，以色列國防軍（IDF）恐在加薩（Gaza）北部犯下戰爭罪行，他建議以軍拒絕當局下達的非法命令。

曾為4位以色列總理效力、長期批評現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的埃齊昂（Eran Etzion）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「他們應該拒絕。假如以色列官兵預計將犯下可能被視為戰爭罪的行為，他們必須回絕。如果我是以軍，我會這麼做。我認為，這是所有以色列軍人都應該做的事。」

在埃齊昂受訪的同時，位於加薩北部賈巴利亞（Jabalia）的印尼醫院（Indonesian Hospital）醫護人員正絕望地向國際社會乞求援助。

一名資深護理師用疲憊的聲音說：「我的朋友，我太累了。我無法形容我有多累。儲水設備已經見底，我們無水可用。我們與以色列軍隊聯繫，請求他們讓我們把水箱注滿，但他們不接受…我們不知道明天會發生什麼事。情況非常非常糟糕。」

另一名護理人員也說：「我很抱歉，我無法好好說話。我感到疲倦且暈眩。我從昨天起就沒有進食了。我們嘗試將找到的食物送給患者和家屬，我們自己沒吃。」

隨著以色列軍隊持續對所謂企圖重新集結的哈瑪斯（Hamas）發動攻勢，數以萬計民眾正在逃離賈巴利亞。

埃齊昂為賈巴利亞和以色列平民感到擔憂。他說：「規範受到了非常危險的侵蝕，人們普遍存在一種報復和憤怒的情緒。」

他說，這是因為哈瑪斯在2023年10月7日發動攻擊，導致約1200名以色列人死亡，有200多人被扣為人質進入加薩，讓以色列深陷創傷。

埃齊昂說：「可以理解（以方）復仇的意圖，這是人性，但我們不是幫派，我們不是恐怖組織，我們也不是民兵。我們是一個主權國家。」

「我們有我們的歷史，我們有我們的道德，我們有我們的價值觀，如果我們希望繼續成為國際社會的一員，我們就必須按照國際法和國際標準行事，而我們確實這麼做了。」

他說，他發聲是為了「確保沒有官兵涉及任何可能構成戰爭罪的行為」。

以色列在戰爭期間的行徑，使其面臨愈來愈多國際批評。美國揚言，倘若以色列未改善加薩援助交付情況，美方將停止對以色列的武器運輸。

以色列 哈瑪斯 戰爭

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