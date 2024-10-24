無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

以軍今天對貝魯特南郊發動猛烈攻擊，真主黨則稱首次對以色列目標發射精準導引飛彈。美國國務卿布林肯訪中東，盼終止在加薩與黎巴嫩的戰事。

這是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）一年多前攻擊以色列引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭後，布林肯（Antony Blinken）第11次訪問中東。

路透社報導，在以色列軍方發言人發布撤離警告後不久，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）郊區遭到轟炸，一道道烈焰從地面竄起。

另一波空襲無預警擊中了伊朗支持的馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）位於附近的辦公室。馬雅丁電視台表示，自衝突發生後，這間辦公室便空置至今。

黎巴嫩衛生部表示，以軍此次空襲造成1人喪命，另有5人受傷，其中包括1名兒童。

獲伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）今晚在聲明中表示，已擴大對以色列的攻擊力道，包括首次使用「精準飛彈」以及向以色列目標發射新型無人機，但未提供進一步細節。

真主黨隨後表示，已鎖定特拉維夫（Tel Aviv）郊區的以色列軍工廠為攻擊目標。真主黨宣稱發動攻擊之際，特拉維夫和鄰近城市響起了空襲警報。

以軍表示，防空系統偵測到4枚發射自黎巴嫩的拋射物，其中2枚被攔截、1枚落在空曠區域，另1枚則被偵測到落在區域內。目前沒有任何跡象顯示，有特拉維夫周邊防禦設施遭到攻擊。

華府正試圖在11月5日美國總統大選前，為促成以色列和真主黨、哈瑪斯之間的和平做出最後一波重大努力，然而三方戰火卻愈演愈烈。美國大選結果可能影響美國未來的政策走向。

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