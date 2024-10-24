以色列連日空襲 敘利亞黎巴嫩住宅大樓傳死傷
敘利亞官媒今天報導，以色列空襲敘利亞首都大馬士革的住宅大樓，敘利亞人權瞭望台組織通報有死傷。黎巴嫩官媒也報導說以色列昨晚將貝魯特住宅區夷為平地。
敘利亞新聞社（SANA）報導說「初步消息指出，以色列攻擊鎖定大馬士革（Damascus）卡夫爾索薩區（Kafr Sousa）一棟住宅大樓」，但未提供傷亡人數。
根據法新社消息，總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）則說有「人員傷亡」。
另一方面，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導說，以色列昨天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區發動至少17次空襲，摧毀6棟大樓，為9月23日爆發戰火以來針對這個真主黨（Hezbollah）據點所在地區的最猛烈空襲。
報導說，一處住宅區因受到以色列空襲4次而「燃起大火」。
貝魯特南部吉納屈（Jnah）遭遇空襲前毫無預警，黎巴嫩衛生部說有1人喪生，5人受傷。
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