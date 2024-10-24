真主黨接班人薩菲丁 以色列證實擊殺

伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨領袖納斯拉勒九月廿七日遭以色列軍隊轟炸死亡，真主黨資深領導人薩菲丁（Hashem Safieddine）順勢成為接班人。路透報導，以色列廿二日證實已擊殺薩菲丁。

以軍表示，薩菲丁三周之前在以軍空襲貝魯特南部郊區時喪命，那次空襲也殺死真主黨其他廿五名領袖。這是以色列軍方首度證實薩菲丁死訊，本月稍早，以軍僅表示薩菲丁可能在以軍行動中遭到殲滅。真主黨尚未回應以軍說法。

以色列與真主黨在黎巴嫩邊境衝突一年來，戰火逐漸升溫。真主黨是伊朗在中東地區實力最強大的代理人。真主黨與加薩地區的巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯相互呼應，但過去幾周真主黨高層指揮官在以軍密集轟炸之下紛紛喪命。

薩菲丁是納斯拉勒的親戚，獲任命掌理真主黨最高軍事機構「聖戰委員會」，同時在真主黨行政委員會負責金融、行政事務。

真主黨與以色列去年敵對關係升高之際，薩菲丁擔任真主黨發言人角色。納斯拉勒由於安全考量不便出席某些公開場合，薩菲丁便代表在喪禮或其他活動上台發言。

外交人士表示，十一月五日就是美國總統大選，以色列希望在美國新政府上台前，早一步站穩有利局勢。以色列證實薩菲丁死訊的同時，美國國務卿布林肯正好抵達以色列特拉維夫訪問。布林肯呼籲以色列在加薩及黎巴嫩都應達成停火。

國務院資深官員透露，布林肯廿二日對以色列總理內唐亞胡說，對於開放更多人道援助進入加薩，以色列目前採取的步驟不夠充分。布林肯要求以色列必須改善。

路透分析，哈瑪斯組織領導人辛瓦已被以軍擊殺，美方希望辛瓦之死能為和平帶來曙光，讓去年十月七日攻擊事件時遭哈瑪斯挾持的人質獲釋，加薩地區戰爭落幕。

加薩戰爭爆發以來，布林肯為了促成以色列與哈瑪斯停火多次奔走，此行是第十一次訪問中東，也可能是美國總統大選之前最後一次。

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