快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

爆炸聲頻傳！土耳其航太工業公司恐攻3死14傷 樓內人員恐被挾持

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
攻擊發生後警方與消防人員趕赴大樓外部。（美聯社）
攻擊發生後警方與消防人員趕赴大樓外部。（美聯社）

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）證實，該國首都安卡拉的土耳其航太工業公司（TUSAS）23日發生攻擊事件，至少3死、14傷，2名歹徒遭擊斃。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則強調將與盟友土耳其站在一起，並譴責一切形式的恐怖主義。

NTV電視台報導，事發當時保全剛好進行換班，此時一群人乘坐計程車抵達大樓入口處，1名攻擊者引爆炸彈，其他人則闖入大樓內部，現場槍聲大作，大樓內部人員恐遭挾持為人質，另有人看到直升機在大樓上方盤旋。目前警方、救護車及消防人員已趕赴現場。

美聯社指出，目前仍不清楚攻擊事件由誰指使。過去庫德族武裝分子、伊斯蘭國組織及左翼極端分子都曾在土耳其發動攻擊事件。

伊斯蘭國 土耳其 恐攻 炸彈

延伸閱讀

「超胸」越女藏身高雄情色大樓 警取締見嫖客排隊等上門

土耳其流亡教士葛蘭逝世：厄多安政權忌憚的「國中之國」葛蘭運動

北約國家賣戰機給土耳其…這國搶先機？英國：有和土國協商戰機「颱風」的出口

全球房價排行土耳其漲最多 亞洲這地區跌幅最慘

相關新聞

報復在即！以色列防長鼓舞空軍：炸完伊朗 世界將見識我們的能耐

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）23日發出影片，他鼓舞以色列空軍人員說，在空襲伊朗之後，全球將會見識到以...

厄多安的眼中釘？被控邪教的土耳其「葛蘭運動」領導人逝世

葛蘭是近代土耳其政治、伊斯蘭運動中不得不提的重要人物。他曾經是土耳其執政黨正義與發展黨（AKP）與其領袖厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）的盟友，後來卻關係破裂。他領導的「葛蘭運動」（Gülen movement or Hizmet movement）在土耳其影響深遠，勢力遍佈教育界、軍隊、法律界、媒體界，卻在2016年被土耳其政府宣佈為恐怖組織，冠以「法圖拉恐怖組織」（Fetullah Terrorists Organization, FETO）之名。

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

以軍今天對貝魯特南郊發動猛烈攻擊，真主黨則稱首次對以色列目標發射精準導引飛彈。美國國務卿布林肯訪中東，盼終止在加薩與黎巴...

真主黨接班人薩菲丁 以色列證實擊殺

伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨領袖納斯拉勒九月廿七日遭以色列軍隊轟炸死亡，真主黨資深領導人薩菲丁（Hashem Safi...

爆炸聲頻傳！土耳其航太工業公司恐攻3死14傷 樓內人員恐被挾持

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）證實，該國首都安卡拉的土耳其航太工業公司（TUSAS）23日發生攻擊事件...

以軍飛彈毀樓房「濃煙碎片飛散」 美聯社連拍捕捉驚人瞬間

美聯社攝影記者胡笙以大樹作掩護，將鏡頭對準以色列軍方警告即將襲擊的一棟黎巴嫩貝魯特巿區大樓。片刻後一枚飛彈果真從天而降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。