爆炸聲頻傳！土耳其航太工業公司恐攻3死14傷 樓內人員恐被挾持

葛蘭是近代土耳其政治、伊斯蘭運動中不得不提的重要人物。他曾經是土耳其執政黨正義與發展黨（AKP）與其領袖厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）的盟友，後來卻關係破裂。他領導的「葛蘭運動」（Gülen movement or Hizmet movement）在土耳其影響深遠，勢力遍佈教育界、軍隊、法律界、媒體界，卻在2016年被土耳其政府宣佈為恐怖組織，冠以「法圖拉恐怖組織」（Fetullah Terrorists Organization, FETO）之名。

2024-10-24 10:28