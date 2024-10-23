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爆炸聲頻傳！土耳其航太工業公司恐攻3死14傷 樓內人員恐被挾持
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）證實，該國首都安卡拉的土耳其航太工業公司（TUSAS）23日發生攻擊事件，至少3死、14傷，2名歹徒遭擊斃。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則強調將與盟友土耳其站在一起，並譴責一切形式的恐怖主義。
NTV電視台報導，事發當時保全剛好進行換班，此時一群人乘坐計程車抵達大樓入口處，1名攻擊者引爆炸彈，其他人則闖入大樓內部，現場槍聲大作，大樓內部人員恐遭挾持為人質，另有人看到直升機在大樓上方盤旋。目前警方、救護車及消防人員已趕赴現場。
美聯社指出，目前仍不清楚攻擊事件由誰指使。過去庫德族武裝分子、伊斯蘭國組織及左翼極端分子都曾在土耳其發動攻擊事件。
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